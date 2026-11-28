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América do Sul Argentina afirma que decisão do Tribunal do Mar sobre as Malvinas "não é a última palavra" Projeto Sea Lion, conduzido pela petrolífera israelense Navitas Petroleum e pela britânica Rockhopper Exploration, prevê a exploração de uma jazida ao norte do arquipélago

A Argentina anunciou neste sábado (28) que continuará sua disputa jurídica com o Reino Unido para impedir o avanço do projeto petrolífero Sea Lion, próximo às Ilhas Malvinas, depois que o Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM) rejeitou seu pedido de medidas provisórias para interromper o avanço da exploração.

O projeto Sea Lion, conduzido pela petrolífera israelense Navitas Petroleum e pela britânica Rockhopper Exploration, prevê a exploração de uma jazida ao norte do arquipélago.

O presidente argentino, Javier Milei, afirmou em um comunicado após a decisão que esta "não é a palavra final. Ela se limita a uma etapa preliminar e não antecipa nem a competência do Tribunal Arbitral nem o mérito da controvérsia".

Buenos Aires, que disputa com Londres a soberania desse arquipélago no Atlântico Sul, iniciou em setembro um procedimento de arbitragem internacional para interromper o projeto petrolífero. Como a constituição desse tribunal leva tempo, recorreu ao TIDM em outubro para solicitar medidas provisórias.

O tribunal, sediado em Hamburgo, na Alemanha, rejeitou neste sábado, por 18 votos a três, o pedido de Buenos Aires, ao considerar que isso exigiria um pronunciamento sobre a soberania das ilhas, uma questão que está fora de sua competência.

Em um comunicado publicado no X após a decisão, Milei afirmou que avançará "sem demora" na constituição do tribunal arbitral e destacou que seu governo "continuará adotando todas as medidas necessárias para impedir" a exploração de recursos nas ilhas.

MAGA! — Javier Milei (@JMilei) November 26, 2026

As ilhas estão sob controle britânico, e sua soberania é reivindicada pela Argentina. Os dois países travaram, em 1982, uma guerra de 74 dias que deixou 649 argentinos e 255 britânicos mortos.

Veteranos argentinos daquela guerra expressaram neste sábado, em um comunicado, sua "profunda preocupação e enérgica repulsa diante do grave revés diplomático e jurídico sofrido" pela Argentina.

O Centro de Ex-Combatentes de La Plata solicitou ao Congresso a convocação do chanceler, Pablo Quirno, e do chefe de Gabinete, Diego Santilli, para prestar esclarecimentos sobre "a estratégia jurídica e diplomática fracassada apresentada".

O ministro britânico das Relações Exteriores, Ed Miliband, e a principal assessora jurídica do governo, Ellie Reeves, comemoraram a decisão em um comunicado e instaram a Argentina "a respeitar o direito dos habitantes das Ilhas Falkland [Malvinas] de decidir seu próprio futuro".

O chanceler argentino afirmou no X que "a interpretação que o Reino Unido faz da decisão do Tribunal é tendenciosa. Ao contrário do que sugere seu comunicado, o Tribunal reconheceu a existência de uma disputa de soberania ainda não resolvida".

Quirno acrescentou que a decisão "instou expressamente à rápida constituição do Tribunal Arbitral, prevista para janeiro de 2027, no mais tardar".

Há décadas, a ONU reconhece a disputa de soberania entre os dois países e insta as partes a não tomarem decisões unilaterais sobre esse território.

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