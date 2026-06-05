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hantavírus Argentina ampliará busca por hantavírus para outra província, além do local de onde navio partiu Especialistas buscam identificar se foco de surto em navio de cruzeiro começou em Ushuaia, de onde embarcação partiu

A Argentina ampliará sua busca por roedores portadores de hantavírus para a província de Mendoza, no oeste do país, como parte de uma investigação sobre um surto fatal em um navio de cruzeiro em abril, informou o Ministério da Saúde do país nesta sexta-feira (5).

A investigação ampliada ocorrerá de 8 a 12 de junho e dá sequência às investigações realizadas na província de Tierra del Fuego, no sul do país, de onde partiu o navio de cruzeiro MV Hondius, segundo um comunicado. O Hondius navegava de Ushuaia, na Argentina, para Cabo Verde quando sua viagem foi interrompida após a morte de três passageiros em decorrência de um surto de hantavírus.

A missão científica em Ushuaia, a cidade mais austral da Argentina, capturou mais de cem roedores para analisá-los, embora não tenha encontrado entre eles nenhum "colilargo", o vetor da cepa de hantavírus envolvida no surto do cruzeiro Hondius, como informaram as autoridades sanitárias.

— Foram instaladas cerca de 140 armadilhas e, a cada dia (desde terça-feira), houve capturas em 40% ou 50% delas — disse em entrevista coletiva na ocasião do início da missão, Juan Petrina, diretor de Epidemiologia e Meio Ambiente da província da Terra do Fogo, da qual Ushuaia é capital. — (Nelas) Até o momento não tivemos nenhum colilargo — prosseguiu.

Essa cepa, registrada apenas em outras regiões do sul da Argentina e no Chile, é a única conhecida capaz de ser transmitida entre humanos. Ela é transmitida pelo rato-colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). A missão científica busca confirmar ou descartar a presença do vírus nesse refúgio turístico do "fim do mundo".

Com a ampliação da busca, as autoridades sanitárias consideram que possíveis roedores contaminados podem ter se espalhado pelo país ou que tenham chegado ao sul do país a partir de Mendoza.

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