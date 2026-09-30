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ACORDO Argentina anuncia acordo com Japão para abrir exportações de carne bovina "Este é um acordo histórico", declarou o ministro da Economia, Luis Caputo, ao comemorar a notícia

O governo argentino anunciou, nesta quarta-feira (30), que concluiu os requisitos sanitários para a abertura das exportações de carne bovina para o Japão.

O acordo, cujas negociações começaram há dois anos, visa viabilizar as exportações de carne bovina das principais áreas produtoras do país, localizadas nas regiões central e norte, consideradas livres da febre aftosa (uma doença viral que afeta o gado) e sujeitas à vacinação.

Desde 2018, o Japão permite a importação de carne bovina e produtos cárneos do sul da Argentina, região reconhecida como zona livre de febre aftosa sem a necessidade de vacinação, embora o comércio tenha sido praticamente inexistente.

"Este é um acordo histórico", declarou o ministro da Economia, Luis Caputo, ao comemorar a notícia.

"Essa abertura cria novas oportunidades para a produção e as exportações argentinas. Ela também reconhece a qualidade da nossa carne bovina e a solidez do nosso sistema sanitário", acrescentou.

O acordo abre um mercado de aproximadamente 3 bilhões de dólares (15,6 bilhões de reais) anuais para a carne bovina argentina.

"As exportações argentinas da nova zona incorporada terão início assim que a visita de auditoria do sistema, que as autoridades japonesas planejam realizar em breve, for concluída para inspecionar e certificar os estabelecimentos envolvidos", segundo um comunicado do governo.

O impacto nas exportações argentinas de carne ainda é incerto devido à alta tarifa que o Japão aplica (38,5%) a esse tipo de importação.

A Argentina, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, depende da China como seu principal destino para exportações de carne bovina.

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