A- A+

Mundo Argentina cancela permissão ao Reino Unido para voar às Malvinas a partir de São Paulo Desconhece-se se houve reação do Reino Unido sobre a decisão do governo argentino

Buenos Aires cancelou, nesta terça-feira (7), a permissão a Londres para realizar um serviço aéreo de São Paulo às disputadas Ilhas Malvinas, com escala na cidade argentina de Córdoba, devido ao rechaço britânico a voos diretos para o arquipélago a partir do território continental argentino.

"Chegou-se a esta decisão depois de apresentar ao Reino Unido várias iniciativas para alcançar maior conectividade entre o território continental argentino e as Ilhas Malvinas", informou a chancelaria em comunicado publicado em sua página na internet.

Os voos da companhia Latam tinham sido acordados pelos dois países em 2018, mas a Grã-Bretanha os suspendeu em 2020 por razões sanitárias em meio à pandemia do coronavírus.

Desconhece-se se houve reação do Reino Unido sobre a decisão do governo argentino.

Na semana passada, a Argentina pôs fim a um pacto bilateral de 2016 sobre as ilhas. Esta decisão foi considerada "decepcionante" pelas autoridades britânicas.

Aquele pacto, segundo a Argentina, fazia concessões aos interesses britânicos sobre a exploração dos recursos naturais argentinos na região e autorizava conexões aéreas entre as ilhas e países terceiros.

A chancelaria disse nesta terça-feira que "o governo britânico impediu qualquer avanço real e concreto no sentido de permitir um voo direto do nosso território continental às ilhas. Apesar disso, o governo argentino espera poder retomar os diálogos".

A ditadura do general Leopoldo Galtieri recuperou à força as ilhas em 1982, mas após uma guerra de 74 dias, teve que se render, com um balanço de mortos de 649 soldados argentinos e 255 britânicos.

Um voo regular da cidade chilena de Punta Arenas às Ilhas Malvinas, com escala mensal na cidade argentina de Rio Gallegos, foi restabelecido em julho de 2022, após ser suspenso durante a pandemia.

Veja também

TUBARÃO Família de adolescente envolvida em incidente com tubarão pede doações de sangue