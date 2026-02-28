A- A+

MUNDO Argentina eleva seu nível de segurança para "alto" por conflito no Oriente Médio Novas medidas abrangem "todos os alvos sensíveis do país, assim como a infraestrutura crítica e a comunidade judaica".

O governo da Argentina elevou, neste sábado (28), o nível de segurança em todo o território nacional e embaixadas a "alto" após os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã e os bombardeios em represália de Teerã.

A medida abrange "todos os alvos sensíveis do país, assim como a infraestrutura crítica e a comunidade judaica". Também implica o reforço dos controles fronteiriços, segundo um comunicado divulgado no X pelo gabinete do presidente Javier Milei.

A justiça argentina responsabiliza o Irã e o movimento libanês Hezbollah pelo atentado contra a mutual judaica AMIA, em 1994, que deixou 85 mortos e centenas de feridos.

A decisão do presidente argentino visa "garantir a integridade, a vida e a liberdade dos habitantes do território nacional", diz o comunicado.

"Neste contexto, por meio da pasta ministerial competente, serão fortalecidos, de modo preventivo, os dispositivos de proteção e segurança dos alvos referidos, incluindo o reforço da custódia das representações diplomáticas estrangeiras no país", detalhou.

O dispositivo implica, ainda, o monitoramento da situação no Oriente Médio, em cooperação com agências internacionais, "a fim de assegurar a detecção imediata de possíveis riscos ou ameaças contra a segurança nacional".

O dispositivo também implica o monitoramento da situação no Oriente Médio, em cooperação com agências internacionais, "a fim de assegurar a detecção imediata de possíveis riscos e ameaças contra a segurança nacional".

O governo argentino, que desde que Milei chegou à Presidência, mantém um alinhamento explícito com os Estados Unidos e Israel, apoiou, neste sábado, através de um comunicado da Chancelaria as ações militares contra o Irã.

"A República Argentina confia em que as medidas adotadas vão contribuir para restabelecer as condições de estabilidade na região, fortalecer o regime internacional de proliferação nuclear e consolidar um marco de paz e segurança duradoura", diz o texto.

Na mensagem, o governo também expressou sua "solidariedade com o povo iraniano" e sua "condenação" aos ataques do Irã a alvos de Israel, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, Arábia Saudita, Kuwait e várias instalações e bases dos Estados Unidos na região.

Em janeiro, o governo de Milei incluiu as Forças Quds da Guarda Revolucionária iraniana no registro de pessoas e organizações apontadas como "terroristas".

A justiça argentina acredita que houve vínculos entre este grupo militar e o atentado realizado com um carro-bomba contra a AMIA.

Mais de três décadas depois, o caso permanece sem punição. A justiça argentina impulsiona a realização de um julgamento à revelia contra dez acusados iranianos e libaneses.

Veja também