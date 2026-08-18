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Argentina envia ajuda humanitária à Colômbia após terremoto

Contingente é composto "por 32 eficazes, conta com uma unidade de tratamento de água, uma cozinha de campanha, comunicação por rádio e satélite e 7.500 rações de emergência individuais"

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O forte terremoto na Colômbia, que devastou parte do oeste do país e matou centenas de pessoas, causou prejuízos econômicos estimados em cerca de 9,57 bilhões de dólares, segundo uma estimativa preliminar do presidente Abelardo de la Espriella.O forte terremoto na Colômbia, que devastou parte do oeste do país e matou centenas de pessoas, causou prejuízos econômicos estimados em cerca de 9,57 bilhões de dólares, segundo uma estimativa preliminar do presidente Abelardo de la Espriella. - Foto: Joaquin Sarmiento/AFP

A Argentina disponibilizou nesta terça-feira o envio de dois aviões com ajuda humanitária para a Colômbia, em resposta à emergência causada pelo terremoto que atingiu o oeste daquele país no último dia 10, informou sua chancelaria.

O contingente é composto "por 32 eficazes, conta com uma unidade de tratamento de água, uma cozinha de campanha, comunicação por rádio e satélite e 7.500 rações de emergência individuais", diz o comunicado.

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"Um Hércules C-130 sairá equipado com o material necessário para prestar o apoio aceito pela Colômbia, enquanto um Embraer RJ 140 vai transportar os 32 efetivos que serão designados para a missão", informou a Presidência argentina.

A AFP confirmou na tarde de hoje a partida do primeiro dos dois aviões. Segundo as forças argentinas, o contingente terá como centro de operações a cidade de Quibdó, no departamento de Chocó, uma das áreas afetadas pelo terremoto de magnitude 7,4.

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