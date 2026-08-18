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ajuda humanitária Argentina envia ajuda humanitária à Colômbia após terremoto Contingente é composto "por 32 eficazes, conta com uma unidade de tratamento de água, uma cozinha de campanha, comunicação por rádio e satélite e 7.500 rações de emergência individuais"

A Argentina disponibilizou nesta terça-feira o envio de dois aviões com ajuda humanitária para a Colômbia, em resposta à emergência causada pelo terremoto que atingiu o oeste daquele país no último dia 10, informou sua chancelaria.

O contingente é composto "por 32 eficazes, conta com uma unidade de tratamento de água, uma cozinha de campanha, comunicação por rádio e satélite e 7.500 rações de emergência individuais", diz o comunicado.

"Um Hércules C-130 sairá equipado com o material necessário para prestar o apoio aceito pela Colômbia, enquanto um Embraer RJ 140 vai transportar os 32 efetivos que serão designados para a missão", informou a Presidência argentina.

A AFP confirmou na tarde de hoje a partida do primeiro dos dois aviões. Segundo as forças argentinas, o contingente terá como centro de operações a cidade de Quibdó, no departamento de Chocó, uma das áreas afetadas pelo terremoto de magnitude 7,4.

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