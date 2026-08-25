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Argentina Argentina evita escalada diplomática com o Chile após polêmica sobre Estreito de Magalhães Chancelaria argentina ressaltou a relevância da relação bilateral e lembrou que tratados em vigor definem as águas do estreito como de jurisdição chilena

O governo argentino atuou nesta terça-feira, 25, para conter um atrito diplomático com o Chile após a repercussão, em Santiago, de declarações do chefe da Força Aérea da Argentina sobre soberania no Estreito de Magalhães.



Em comunicado, a chancelaria argentina ressaltou a relevância da relação bilateral e lembrou que tratados em vigor definem as águas do estreito, no extremo sul do continente, como de jurisdição chilena.



No fim de semana, o chefe da Força Aérea, Gustavo Javier Valverde, afirmou em entrevista que "Magalhães, o sul, a passagem de Drake" seriam "soberania" e defendeu presença na região por considerá-la "chave bioceânica".

No mesmo programa, ele disse que a relação militar com o Chile era boa. O Estreito de Magalhães é a passagem marítima que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico no extremo sul da América do Sul.



Após a reação às falas, o chanceler chileno Francisco Pérez Mackenna declarou à imprensa local que fazia "um severo chamado" para que autoridades estrangeiras sejam responsáveis e "não confundam seus cidadãos", acrescentando que o Estreito de Magalhães é "indiscutivelmente chileno".



Para esfriar o episódio, a Argentina afirmou que sua posição é a fixada pelo Tratado de Limites de 1881 e pelo Tratado de Paz e Amizade de 1984. Segundo Buenos Aires, ambos reconhecem a soberania chilena sobre as águas do estreito e são considerados definitivos.



O presidente chileno, José Antonio Kast, avaliou positivamente a resposta do governo de Javier Milei.

"Agradecemos as declarações do governo argentino, reconhecendo a soberania do Estreito de Magalhães, que é chilena", disse à imprensa.

Apesar disso, a chancelaria do Chile entregou hoje uma nota de protesto em Buenos Aires para registrar a insatisfação com os comentários.



Argentina e Chile já tiveram disputas em razão da extensa fronteira comum. No fim dos anos 1970, chegaram a ficar perto de um confronto armado por divergências sobre o Canal de Beagle, também no extremo sul, cuja soberania hoje é compartilhada.

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