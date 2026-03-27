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economia Argentina evita pagar US$ 16 bilhões após vitória judicial em Nova York O presidente argentino, Javier Milei, celebrou a notícia em sua conta no X: "VENCEMOS O PROCESSO DA YPF"

Um tribunal de apelações de Nova York anulou, nesta sexta-feira (27), uma decisão que obrigava a Argentina a pagar 16,1 bilhões de dólares (84,2 bilhões de reais) em indenizações pela nacionalização da petroleira YPF em 2012, segundo a decisão obtida pela AFP.

Em 8 de setembro de 2023, a juíza Loretta Preska, do Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan, havia ordenado que a Argentina pagasse indenizações a empresas que, segundo a juíza, foram prejudicadas pela nacionalização da YPF.

O presidente argentino, Javier Milei, celebrou a notícia em sua conta no X: "VENCEMOS O PROCESSO DA YPF. O Tribunal acaba de reverter integralmente a sentença contra a Argentina: o melhor cenário possível", declarou.

Em 2012, a Argentina expropriou 51% das ações da YPF, que era parcialmente controlada pela gigante espanhola Repsol.

Dois anos depois, a petroleira espanhola foi indenizada em US$ 5 bilhões (R$26 bilhões)para encerrar a disputa. No entanto, o mesmo não ocorreu com os acionistas minoritários — como a Petersen Energia e a Eton Park Capital — que em conjunto somavam 25,4% do capital da YPF.

Em 2015, apresentaram uma ação judicial alegando que o país não havia lançado uma oferta pública de aquisição (OPA), conforme exigido por lei.

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