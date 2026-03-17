Argentina formaliza sua saída da OMS
Governo argentino criticou a atuação da OMS no combate à pandemia de covid-19
O governo argentino formalizou, nesta terça-feira (17), sua declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma decisão anunciada há um ano, informou o ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirno.
A medida segue o exemplo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um importante aliado do presidente argentino, Javier Milei.
Assim como a Casa Branca ao anunciar sua saída da organização, o governo argentino criticou a atuação da OMS no combate à pandemia de covid-19. A Argentina declarou no ano passado que “as recomendações da OMS não funcionam porque se baseiam em interesses políticos, não na ciência”.
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A Argentina “continuará promovendo a cooperação internacional em saúde por meio de acordos bilaterais e externos regionais, preservando plenamente sua soberania e sua capacidade de tomar decisões sobre políticas de saúde”, afirmou Quirno nesta terça-feira no X.
O governo de Milei anunciou a decisão há um ano e concluiu o processo dentro dos prazos estipulados pelos tratados internacionais, especificamente o Ministério das Relações Exteriores.