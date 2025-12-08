A- A+

NOBEL DA PAZ Milei viaja à Noruega para assistir entrega do Nobel a Machado Presidente argentino vai acompanhar entrega da premiação à líder da oposição venezuelana, María Corina Machado

O presidente da Argentina, Javier Milei, viajará nesta segunda-feira (8) para a Noruega para assistir à entrega do Prêmio Nobel da Paz à líder opositora venezuelana, María Corina Machado, informaram fontes oficiais.

O mandatário partirá nesta segunda-feira à noite e retornará a Buenos Aires na sexta-feira, dia 12, segundo fontes citadas pela imprensa local.

O chanceler argentino, Pablo Quirno, havia publicado no domingo uma mensagem no X do partido de Machado confirmando a presença de Milei na premiação, posteriormente replicada pelo próprio presidente.





"A Argentina, ao lado da Liberdade e da Democracia, acompanhando @MariaCorinaYA na cerimônia do Prêmio Nobel da Paz em Oslo", escreveu o chanceler.

Machado, que vive na clandestinidade, confirmou sua participação na cerimônia e receberá o prêmio em meio à mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico, que já causou a morte de 87 pessoas.

A líder opositora de 58 anos recebeu o Nobel "por seu incansável trabalho em prol dos direitos democráticos do povo venezuelano e por sua luta por uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

A viagem de Milei coincide com a posse, na quarta-feira, dia 10, dos novos deputados e senadores no âmbito da renovação legislativa argentina de meio de mandato, na qual o oficialismo fortaleceu sua presença no Congresso.

