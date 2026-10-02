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Mundo Argentina oferece cidadania em troca de investimentos Investimento mínimo para obter cidadania será de US$ 350 mil, algo como R$ 1,8 milhão

O governo argentino anunciou, nesta sexta-feira (2), que concederá cidadania a estrangeiros interessados que investirem pelo menos 350 mil dólares (1,8 milhão de reais) no país, no âmbito de um programa que entrará em vigor no quarto trimestre deste ano.

O Programa de Cidadania por Investimento anunciado pelo governo propõe "dois mecanismos simples e transparentes: fazer uma contribuição direta e não reembolsável ao Tesouro Nacional de 350 mil dólares ou subscrever um título público de 800 mil dólares [4,1 milhões de reais] criado especificamente" para esta finalidade, afirma um comunicado oficial.

O plano estende o benefício aos cônjuges e filhos dos solicitantes em troca de uma contribuição de 100 mil dólares (521 mil reais) ao Tesouro Nacional e de 25 mil dólares (130 mil reais) caso sejam menores de 18 anos.

"Os recursos obtidos serão destinados a continuar fortalecendo a posição fiscal e financeira da República Argentina", explica o comunicado.

Para tal procedimento, haverá "um processo de avaliação rigoroso (...) garantindo a rastreabilidade dos recursos, a prevenção da lavagem de dinheiro e a segurança nacional", afirmou o Ministério da Economia no X.

O ministro da pasta, Luis Caputo, detalhou que a iniciativa garante "transparência financeira e gestão de riscos, alinhadas com as recomendações da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico] e do GAFI", o Grupo de Ação Financeira Internacional do G7 contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

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