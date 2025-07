Argentina passa a exigir seguro viagem para turistas

A- A+

A Argentina passa a exigir que todos os visitantes estrangeiros, incluindo brasileiros, apresentem um bilhete de seguro viagem válido como condição de entrada no país. A nova regra foi publicada no Diário Oficial da Argentina em 29 de maio e tem como objetivo reduzir a sobrecarga no sistema público de saúde argentino.

O decreto não define um valor mínimo para a cobertura do seguro, diferentemente do que ocorre nos países europeus signatários do Tratado de Schengen, acordo que permite a livre circulação entre fronteiras sem controle de passaporte. Ainda assim, é fundamental considerar os custos médicos locais ao contratar um seguro que esteja alinhado ao perfil e às necessidades da sua viagem.

Anna Angotti, gerente de seguro de vida individual e seguro viagem da Omint, destaca que as seguradoras já operam com um valor mínimo de cobertura, pensado para atender a situações mais simples, como uma gripe ou dor abdominal. “É fundamental considerar o tipo de viagem, se será uma estadia na cidade ou uma atividade com maior risco, como esquiar, por exemplo, para definir qual capital segurado é mais adequado”, orienta.

De acordo com dados da Omint Seguros, um atendimento de emergência em um hospital na América do Sul pode custar entre US$ 3 mil e US$ 5 mil. Ainda assim, muitos viajantes subestimam a possibilidade de imprevistos. Por isso, é recomendável contratar um seguro viagem com coberturas amplas e capital segurado adequado, evitando gastos inesperados durante a viagem.

“Na Omint, atuamos para que nossos segurados não precisem arcar com nenhum custo durante a viagem. No entanto, é essencial contar com uma cobertura completa, especialmente em casos de emergência, como uma internação hospitalar, para garantir que o viajante esteja plenamente assistido pelo seguro”, explica Angotti.

Além de proteger a saúde do viajante, o seguro também ajuda a evitar despesas elevadas em moeda estrangeira com atendimentos médicos particulares. “Em muitos casos, o valor de uma simples consulta já supera o custo total do seguro viagem, o que torna sua contratação uma decisão financeiramente inteligente”, reforça.

