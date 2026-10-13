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Malvinas Argentina pede ao Tribunal do Mar que impeça a remoção de petróleo na bacia das Malvinas Governo Argentino recorre a tribunal internacional para barrar exploração de petróleo nas Malvinas

O governo argentino solicita a intervenção do Tribunal Internacional do Direito do Mar para impedir a exploração de hidrocarbonetos na bacia norte das Ilhas Malvinas, arquipélago no extremo sul do continente cuja soberania é disputada pelo país sul-americano e pelo Reino Unido.

A medida “busca preservar os direitos soberanos argentinos sobre sua plataforma continental e evitar que as atividades autorizadas de maneira unilateral e ilegal pelo Reino Unido agravem a controvérsia reconhecida pelas Nações Unidas”, afirmou um comunicado da Presidência nesta terça-feira (13).

No fim de setembro, a Argentina anunciou sua intenção de solicitar uma arbitragem a esse tribunal internacional, cujas decisões são de cumprimento obrigatório.

O pedido inclui uma solicitação de medidas provisórias ampliadas nas normas do tribunal "para preservar os direitos das partes em disputa ou prevenir danos graves ao meio marinho, caso a urgência da situação assim exija".

A Argentina tentou por diferentes meios impedir o avanço do projeto petrolífero Sea Lion, liderando pela empresa britânica Rockhopper e pela israelense Navitas, desde que a primeira anunciou que espera iniciar a extração de hidrocarbonetos por volta de janeiro de 2028.

O empreendimento intensificou-se às custas diplomáticas entre os dois países, que, em 1982, travaram uma guerra curta e sangrenta pelo domínio das ilhas sob controle do Reino Unido, encerrada com a rendição do governo ditatorial argentino da época.

Londres não autorizou a jurisdição argentina sobre as ilhas, sob domínio britânico desde 1833.

O presidente argentino, Javier Milei, já havia exigido que Londres iniciasse a exploração do Leão Marinho, classificando-a como “um saque ilegal” dos recursos naturais argentinos.

Milei também apresentou ao Congresso um projeto de lei, ainda em tramitação, para suportar as avaliações previstas para a exploração de recursos naturais nas ilhas.

Em meados de setembro, a Justiça argentina também emitiu uma medida cautelar para interromper o projeto, em resposta a uma ação apresentada por duas organizações argentinas que alegaram possíveis danos ambientais.

Londres insiste no direito dos habitantes das ilhas de explorar seus recursos naturais e apoiar as empresas envolvidas.

Há décadas, a ONU confirma a disputa de soberania entre os dois países e insta as partes a não tomar decisões unilaterais sobre o território.

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