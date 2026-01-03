A- A+

ATAQUE À VENEZUELA Argentina proibirá entrada de venezuelanos relacionados a Maduro O chefe de gabinete, Manuel Adorni, detalhou no X que a medida busca evitar a entrada "dos cúmplices de Maduro que tentem buscar refúgio no exterior" na Argentina

O governo argentino informou, neste sábado (3), que proibirá a entrada de cidadãos venezuelanos relacionados com a presidência de Nicolás Maduro, que foi preso e enviado aos Estados Unidos em uma operação ordenada por Donald Trump, no país.

O chefe de gabinete, Manuel Adorni, detalhou no X que a medida busca evitar a entrada "dos cúmplices de Maduro que tentem buscar refúgio no exterior" na Argentina.

"A República Argentina adotou novas restrições migratórias em virtude da captura do ditador Nicolás Maduro", destacou Ardoni, e disse que a medida abrange "funcionários, membros das Forças Armadas, empresários vinculados ao regime e sancionados pelos Estados Unidos, entre outros".

Neste sábado, o aliado explícito de Donald Trump, o presidente argentino, Javier Milei, classificou a operação dos Estados Unidos em Caracas que levou à captura de Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores, como "excelente notícia para o mundo livre".

