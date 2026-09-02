Argentina: Quirno diz que 'sempre há chance' de recuperar Malvinas antes de discurso de Milei

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O ministro de Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, assegurou nesta quarta-feira, 2, que "sempre há chance" de recuperar as Ilhas Malvinas e afirmou que o país continuará trabalhando por esse objetivo através da via diplomática, segundo o Perfil.



O chanceler afirmou que se trata de um trabalho diplomático de longa data e criticou as decisões unilaterais adotadas pelo Reino Unido nas ilhas. "Mais além do aspecto declamatório, há atividades muito concretas acontecendo nas Malvinas com decisões unilaterais do Reino Unido que repudiamos", destacou.



Quirno realizou as declarações um dia antes do aguardado discurso que o presidente do país, Javier Milei, em Cadeia Nacional, no qual ele abordará os avanços diplomáticos relacionados à reivindicação argentina pela soberania das ilhas. O chanceler evitou antecipar detalhes sobre o conteúdo da apresentação presidencial.



Em paralelo, o Ámbito informou que o deputado conservador britânico James Cartlidge respondeu Milei, após o mandatário anunciar o discurso televisionado, e reafirmou a posição do Reino Unido sobre o arquipélago: "as Malvinas são britânicas e continuarão sendo britânicas".



Em publicação no X, Cartlidge também reivindicou o papel dos soldados britânicos durante a guerra de 1982 e vinculou sua participação com a defesa da soberania que o Reino Unido reivindica sobre as ilhas.

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