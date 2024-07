Argentina repudia corte de luz de embaixada em Caracas onde estão opositores de Maduro

A- A+

O governo argentino repudiou nesta terça-feira (30) o que chamou de “hostilização” de sua embaixada na Venezuela – e responsabilizou o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelo corte de energia elétrica na sede diplomática, onde se refugiam seis opositores do regime chavista.

A declaração ocorre um dia após Maduro dar um prazo de 72 horas para a delegação diplomática da Argentina deixar o país.

Em comunicado, o governo argentino advertiu sobre “qualquer ação deliberada que coloque em perigo a segurança do pessoal diplomático da Argentina e dos cidadãos venezuelanos sob proteção” que permanecem na embaixada.

A administração do presidente Javier Milei também fez “um apelo à comunidade internacional sobre a importância de lutar pelo cumprimento das normas internacionais que regem as relações diplomáticas entre os Estados”.

Nesta segunda-feira, o governo venezuelano anunciou a retirada do pessoal diplomático da Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai do país, bem como a saída dos seus próprios representantes nestas nações.

A decisão foi feita após o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela ter declarado a vitória de Maduro nas eleições sem apresentar as atas da votação.

O resultado foi amplamente criticado pela comunidade internacional, incluindo os países citados, que exigiram transparência no pleito.

Milei havia denunciado “uma fraude” no processo eleitoral da Venezuela – e rejeitou a reeleição de Maduro para um terceiro mandato.

No âmbito sul-americano, restaram na Venezuela apenas as embaixadas da Bolívia e talvez do Brasil e Colômbia (governos que, ainda que não tenham reconhecido a vitória do chavista, sustentam a necessidade de esperar para ver dados concretos antes de avalizar ou condenar o processo eleitoral que determinou a continuidade de Maduro no poder até 2031).

Veja também

Sertão Petrolina: quadrilha com estrangeiros é presa é presa suspeita de furtar equipamentos hospitalares avaliados em R$ 200 mil