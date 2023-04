Argentina trocará dólares por iuanes no pagamento de importações da China

A- A+

A Argentina vai deixar de pagar as importações procedentes da China em dólares e começará a fazê-lo em iuanes com o objetivo de preservar as reservas internacionais do país, anunciou o ministro da Economia, Sergio Massa, nesta quarta-feira (26).

O país poderá "programar um volume de importações em iuanes por [o equivalente a] mais de 1 bilhão de dólares [R$ 5 bilhões] a partir do mês que vem, que substituirão o uso de dólares na Argentina" nestas operações comerciais com o gigante asiático, afirmou Massa em declaração ao lado do embaixador chinês em Buenos Aires, Zou Xiaoli, na sede do ministério.

Veja também

Racismo Estudante da UFPE é acusado de racismo e discriminação por outros alunos; Polícia Civil registra Boletim de Ocorrência