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História Argentina vai restituir herdeira de quadro de galerista judeu roubado por nazistas Obra foi roubada durante ocupação nazista nos Países Baixos na Segunda Guerra Mundial

A Justiça argentina ordenou, nesta sexta-feira (4), a restituição para a única herdeira de um galerista judeu holandês de um quadro roubado pelos nazistas e encontrado no ano passado em uma residência na cidade de Mar del Plata.

O juiz federal Santiago Inchausti informou que "será ordenada a restituição do quadro à herdeira", segundo um acordo entre as partes um ano depois de a tela a óleo do italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743) ter sido identificada em uma foto de um anúncio imobiliário após décadas de buscas.

"Retrato de uma dama" estava em poder de Patricia Kadgien.

Ela e seu marido, Juan Carlos Cortegoso, tinham sido acusados de acobertamento e foram colocados em prisão domiciliar depois que o jornal holandês AD identificou a obra em uma foto na qual o quadro aparecia sobre um sofá verde.

A tela pertencia ao galerista Jacques Goudstikker, cuja coleção foi saqueada durante a ocupação nazista nos Países Baixos na Segunda Guerra Mundial.

O acordo determina que o casal aceita devolver o quadro à nora e única herdeira de Goudstikker, Marei von Saher, e que não o reivindicará judicialmente.

Também estabelece um pagamento de 4,8 milhões de pesos argentinos (aproximadamente 16.305 reais) para hospitais locais.

O quadro está sob o resguardo da Suprema Corte argentina e ali os procuradores de Von Shaer deverão iniciar os trâmites para que volte à família proprietária antes do espólio, segundo a investigação.

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