Argentina: índice de preços ao consumidor sobe 4,6% em junho, com salto anual de 271,5%

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina subiu 4,6% em junho ante maio, informou nesta sexta-feira, 12, o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

O número representa um aceleração ante a leitura de maio, quando o CPI computou alta mensal de 4,2%.

Na comparação anual, o CPI saltou 271,5% no mês passado, de acordo com o Indec. Nesta métrica, houve uma desaceleração, após o avanço de 276,4% em maio.