RIO DE JANEIRO Argentino é baleado em frente a casa noturna na Orla Bardot, em Búzios Estrangeiro teria discutido com um homem, que fugiu do local do crime

Um turista argentino foi baleado em frente a uma casa noturna na Orla Bardot, em Búzios, na Região dos Lagos do Rio, na madrugada da última quarta-feira. O estrangeiro teria discutido com um homem que, durante o bate-boca, sacou uma arma e atirou. A vítima foi socorrida para o Hospital municipal Dr. Rodolpho Perissé. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo informações recebidas por policiais, a discussão na qual o argentino se envolveu foi motivada por uma cobrança de estacionamento. O atirador fugiu.

O caso é investigado pela 127ª DP (Armação de Búzios). Segundo a Polícia Civil, agentes da delegacia fazem diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.





Conhecido ponto turístico de Búzios, a orla Bardot foi, há cerca de um mês, palco de um assassinato. Na madrugada de 20 de julho, o segurança de um bar foi morto com golpes de canivete no local. Carlos Alberto Machado Ribeiro teria advertido um motociclista por provocar barulho alto. Vitor Gonçalves Mattos Viana, então, golpeou a vítima. Ele foi preso m flagrante por homicídio qualificado.

De acordo com a Polícia Civil, PMs encontraram Vitor imobilizado por seguranças, após ter desferido golpes pelas costas com um canivete contra o segurança Ribeiro.

