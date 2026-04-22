Argentino é preso em Copacabana por injúria racial contra jovem
Ofensas foram feitas em fila de supermercado
Um argentino de 67 anos foi preso em flagrante em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na última segunda-feira, por injúria racial contra uma jovem de 23. Um outro argentino presenciou a cena e acionou uma dupla de guardas municipais que deteve o autor das ofensas e o levaram para a 12ª DP (Copacabana).
O episódio aconteceu num supermercado, na Rua Siqueira Campos. De acordo com a vítima, ela estava à frente do suspeito em uma fila, aguardando a liberação do caixa, quando o homem começou a reclamar da demora. Houve um desentendimento entre os dois e, durante a discussão, o idoso fez xingamentos de cunho racista contra a jovem.
Na 12ª DP, o argentino contou que mora no Brasil há cerca de dois anos. A ocorrência foi registrada e o estrangeiro ficou detido, segundo a Guarda Municipal.
Advogada imitou macaco
Em 14 de janeiro deste ano, a advogada argentina Agostina Páez foi flagrada em vídeo imitando gestos de macaco para funcionários de um bar em Ipanema, também Zona Sul carioca. Ela chegou a ficar cerca de três meses no Brasil, sob medidas cautelares, antes de pagar fiança de R$ 97 mil e retornar a seu país, onde ainda deverá responder judicialmente pelo caso. O episódio foi repercutido no Brasil e na Argentina.
Poucas horas depois de a jovem chegar em seu país, seu pai, o empresário Mariano Páez, foi flagrado em vídeo reproduzindo os mesmos gestos racistas que desencadearam o processo penal contra a filha. Ele imitou movimentos de macaco em um bar de Santiago del Estero, no Norte do país.
Segundo a imprensa argentina, o vídeo teria sido gravado na madrugada de sexta-feira, poucas horas após o retorno de Agostina. O diário La Nación classificou o caso como “um escândalo sem fim”, destacando a repetição do gesto que originou o processo contra a filha. Já o Clarín apontou a atitude como uma “provocação de um pai que não aprende”, enquanto o Diario Popular ressaltou a continuidade da crise, com a divulgação das imagens.