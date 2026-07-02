Qui, 02 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta02/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Crime

"Golpe do amor": argentino preso no Rio é suspeito de ter feito vítimas em Pernambuco e Alagoas

Nos dois casos, vítimas prestaram depoimento na polícia contra David Juan Corbalan, que segundo a polícia se passava por um herdeiro árabe para tirar dinheiro de mulheres

Reportar Erro
David Juan Manuel Corbalan dizia se chamar Manuel David Yuset ou Bryan YusetDavid Juan Manuel Corbalan dizia se chamar Manuel David Yuset ou Bryan Yuset - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os "golpes do amor" de que é acusado o argentino David Juan Manuel Corbalan, de 47 anos, não ficaram restritos ao Estado do Rio. Em quatro meses, entre janeiro e maio de 2022, ele é suspeito de ter feito vítimas em Pernambuco e Alagoas. Nos dois casos, segundo a polícia, o homem seguiu um roteiro semelhante ao usado com as vítimas no Rio — uma delas, advogada e servidora pública aposentada, foi convencida a fazer 269 transferências bancárias para o suspeito, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 1,5 milhão entre 2023 e 2024. Corbalan foi preso nesta terça-feira no bairro do Flamengo por policiais da 12ª DP (Copacabana).

Em 12 de janeiro de 2022, uma mulher que afirmava ter sido vítima de Corbalan — que se apresentava como David Juan Manuel Yuset, para justificar a história de que era um árabe de Dubai, cidade dos Emirados Árabes Unidos — prestou depoimento na 5ª Delegacia de Polícia da Mulher, em Paulista, município na Região Metropolitana de Recife. Àquela altura, segundo seu relato, ela e o argentino estavam separados havia quatro dias, após um mês de relacionamento. A vítima conta que Corbalan era controlador e possessivo e a ameaçava com uma faca, dizendo: "Você está vendo isso aqui? Se você me trair, eu corto sua cabeça".

A uma certa altura do relacionamento, o estrangeiro começou a se queixar de que não tinha dinheiro e precisava pagar o advogado "que estava cuidando da herança dos pais dele". Com agressividade, relatou a mulher à polícia, David Juan Corbalan a obrigou a entrar no aplicativo do banco e fazer um empréstimo de R$ 14.251,57. O argentino teve de ir duas vezes a duas agências do banco, em Paulista e no bairro de Boa Viagem, em Recife, para conseguir sacar todo o dinheiro, entre os dias 28 e 29 de dezembro de 2021.

A vítima disse aos policiais que esperou por alguns dias o empréstimo ser pago. No entanto, logo após o réveillon, em 2 de janeiro de 2022, o argentino conseguiu mais R$ 200 emprestados para "ir ao consulado dos Emirados Árabes no Rio de Janeiro para resolver questões da herança da família e receber o dinheiro", segundo o depoimento da mulher. À distância, Corbalan continuou mantendo contato com a vítima — e manteve as ofensas e ameaças. Cerca de uma semana depois, bloqueou o celular e cortou qualquer comunicação.

WhatsApp, banco e dinheiro

Aproximadamente um mês depois, o argentino já teria feito outra vítima, desta vez em Alagoas. Em 4 de maio de 2022, uma moradora de Maceió procurou o 2º Distrito Policial no bairro de Jatiúca para contar que tinha sido vítima de David Juan Manuel. De acordo com o relato da mulher, ela se relacionava havia três meses com o argentino — que contava ser "oriundo de Dubai e nascido na Patagônia argentina" — quando, na tarde de 2 de maio, pediu uma carona para um hotel na orla da cidade.

Dossiê Mulher 2026 analisa discurso 'redpill' e misógino nas redes sociais para 'evitar que isso se transforme em dados' futuros de violência.

Leia também

• Classificar PCC e CV como terroristas favorece o crime, diz secretário

• Polícia Civil diz ao STF que Bolsonaro não cometeu crime ao ter arma em casa em prisão domiciliar

• Homem é morto a golpes de arma branca em Igarassu; filho teria confessado crime, segundo a PM

Naquele momento, David Juan Corbalan já tinha conseguido ficar com o celular da vítima e R$ 490 emprestados pelo filho da mulher, com a alegação de que iria se hospedar no hotel. A alagoana relata que, ao longo daqueles meses, nunca havia visto o namorado trabalhar; ele, porém, tinha lhe pedido dinheiro várias vezes, empilhando um prejuízo de R$ 6 mil.

Em frente ao hotel, descreve a vítima, Corbalan desceu do carro e sumiu no mundo, levando o celular da mulher, com acesso ao seu WhatsApp e ao aplicativo do banco. Não mais respondeu aos contatos — e, relata ela, não pagou o que devia nem a ela, nem às outras pessoas com quem tomou dinheiro emprestado.

'Herdeiro árabe'

A investigação que levou à prisão do argentino, conduzida pelo delegado Ângelo Lages, aponta que Corbalan conquistou a confiança da vítima, utilizando uma identidade falsa e afirmando ser um herdeiro árabe impedido de acessar sua fortuna por causa do bloqueio de seus bens. Com esse pretexto, convenceu a mulher a fazer sucessivas transferências bancárias.

"Que a gente saiba, a primeira vítima que registrou o fato contra ele foi em 2020, aqui no Rio de Janeiro. Depois, ele subiu, foi para o Nordeste, fez vítimas em Pernambuco e em Alagoas. Aí ele voltou para o Rio de Janeiro, onde voltou a fazer vítimas", explica Lages. "Ele se dizia um herdeiro milionário, estaria com os bens bloqueados no mundo árabe, e também seria um chefe de cozinha internacional. Dizia que os pais teriam morrido num acidente aéreo forjado e que ele estaria com os bens bloqueados lá. A partir desse pano de fundo, dessa história, ele ganhava a credibilidade das mulheres e começava a solicitar valores".

Além do prejuízo financeiro, os investigadores apuraram que o argentino aproveitou o período em que a vítima estava internada para uma cirurgia cardíaca para entrar no apartamento dela e furtar joias, eletrônicos e documentos.

As investigações também revelaram que Corbalan utilizava contas bancárias registradas em nome de outras ex-namoradas para movimentar os valores obtidos com os golpes. Segundo a Polícia Civil, ele possui histórico de crimes semelhantes desde 2015 em diferentes estados do país.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter