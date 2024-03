Argentino vai ao hospital para uma cirurgia na vesícula, mas médicos erram e fazem vasectomia

A- A+

Jorge Base, um homem de 41 anos, foi fazer uma cirurgia de vesícula biliar no Hospital Provincial Florencio Díaz, em Córdoba, na Argentina, mas os médicos responsáveis pela intervenção cirúrgica cometeram um erro e realizaram uma vasectomia.

O paciente estava com a operação de vesícula marcada para terça-feira da semana passada, mas o local remarcou a consulta para quarta-feira, 28 de fevereiro, às 9h. Eles ressaltam que a mudança de data foi o motivo do erro.

"Estou irritado e desamparado porque o que eles fizeram já fizeram, não tem volta. O que passa pela sua cabeça são inúmeras perguntas. Não entendo como podem chegar a tal negligência, a um erro tão grande", expressou Base em diálogo com El Doce.

Ele também garantiu que "um dos seus maiores desejos" lhe foi tirado. Embora seja pai de dois meninos com a companheira, ele queria ter uma filha no futuro.

Sobre o erro, ele disse: "É muito estranho porque na minha pasta dizia vesícula em todo lugar, bastava ler, não é muito científico". E expressou: "Não quero apontar o dedo, mas ninguém aqui assumiu a responsabilidade. Eles se concentram em dizer: 'Bem, não faça de você um drama, porque através da inseminação você pode ter um filho semelhante.'"

A base deveria ser operada no dia 20 de fevereiro, mas as autoridades hospitalares adiaram e transferiram para quarta-feira da semana seguinte, segundo Diego Larrey, advogado da vítima, em diálogo com o TN.

Depois do ocorrido, o hospital informou que o problema surgiu porque as operações na vesícula não são realizadas às quartas-feiras. “Ele caiu na pilha de vasectomia e sem perguntar nada o levaram para a sala de cirurgia”, disse Larrey.

Segundo o advogado, antes de colocá-lo na sala de cirurgia não lhe pediram nenhuma informação, simplesmente o deitaram na maca e o levaram embora. Sobre o momento em que acordou após a anestesia, o advogado disse: "Quando ele acordou, um médico lhe disse: 'Ah, mas você fez uma operação na vesícula e te fizeram vasectomia'. E lá o submeteram a uma nova operação", o que foi apropriado.

Base acordou da primeira operação e foi avisada do ocorrido; então ele ficou em estado de choque. Diante da crise, o pessoal de saúde tentou acalmá-lo dizendo-lhe que havia solução. "Disseram-lhe que através da inseminação ela poderia ter filhos", disse o seu advogado e concluiu: "Eles culparam-se mutuamente".

