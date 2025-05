A- A+

MUNDO Argentinos são expulsos de bar em Madri aos gritos: "Se comportam como animais" Dois casais haviam acabado de se conhecer e consumiam no local quando relatam terem sido agredidos

Quatro argentinos foram expulsos de um bar em Madri aos gritos e empurrões por garçons do estabelecimento. O grupo, formado por dois casais de Banfield e Tucumán, havia acabado de se conhecer na fila do bar e decidiu sentar junto. O incidente ocorreu por volta da 1h local (6h em Brasília), após um casal de mexicanos solicitar a mesa. Embora os argentinos não tenham se recusado a liberar o espaço, os funcionários iniciaram uma série de agressões verbais e físicas.

— Vocês são argentinos, vocês são animais! — gritavam os garçons enquanto os empurravam para fora.

Ana Laura Varela estava com sua namorada no local e relatou ao canal TN que o grupo havia pagado entrada e que consumiam no local quando foi surpreendido pelos insultos e agressões. A situação foi gravada em vídeo pelos próprios argentinos.





— Esse rapaz está nos expulsando, pagamos entrada e estamos consumindo. Estão nos tirando do local! Estão todos loucos, o que está acontecendo com vocês? — questionavam Ana Laura e a namorada.

"Sois Argentinos Sois Animales".

Dos parejas de turistas Argentinos fueron hechados con empujones , insultos y alguna otra tropada de un reconocido bar de Madrid España los sacaron de prepo. pic.twitter.com/4PbsCHNCuz — Abelardo Pereyra 2 (@AbelardoPe85681) May 1, 2025

Ao perceber que eram filmados, os garçons tentaram impedir as gravações e chegaram a bater no celular de Ana Laura. Um deles gritou:

— Você não pode me gravar!

Logo depois, arrastou um dos tucumanos pelo braço para fora do bar. O segurança, em vez de proteger os clientes, também ofendeu o grupo com comentários xenofóbicos:

— Vocês se comportam muito mal. Se comportaram como animais. Argentinos sempre se comportam como animais. São mal-educados, desrespeitam todo mundo — disse o homem.

Após o ocorrido, Ana Laura relatou que ainda está abalada. Ela disse que prefere não acreditar que o tratamento tenha relação com sua orientação sexual, mas levantou essa possibilidade:

— Não sabíamos o que fazer, se devíamos chamar a polícia ou não, porque nunca passamos por uma situação assim. Ainda não fizemos denúncia, mas nos aconselharam a fazê-la, ao menos para advertir sobre o bar. Me senti completamente discriminada. Chamou nossa atenção, parece que o ambiente é dominado por mexicanos. Não quero nem imaginar se teve algo a ver com nossa orientação sexual, vista pelos olhos de um mexicano machista. Já não sei o que pensar.

