BRASIL Arma que teria sido usada em assalto de ex-sogros de Jair Bolsonaro tem a numeração raspada Também foram apreendidas munições de fuzil, inclusive de calibre .50

Uma das armas que teriam sido usadas pelo bando que invadiu e roubou a casa dos ex-sogros de Jair Bolsonaro em Resende, Região Sul Fluminense, estava com a numeração raspada. Um laudo feito pelo Departamento de Polícia Técnico- Cientifica da Polícia Civil do Rio conclui ainda que apesar de estar com pontos de corrosão, o revólver calibre 38 estava em "perfeito funcionamento de seu mecanismo de disparo".

A arma foi apreendida na casa de dois dos cinco presos pelo roubo, onde também foi apreendido munições de fuzil .50 — capaz de derrubar helicópteros.

Cinco já foram presos

Policiais do Rio de Janeiro e de São Paulo prenderam, nesta quinta-feira, no município paulista de Itaquaquecetuba, um quinto suspeito de envolvimento no roubo à casa dos ex-sogros do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Resende, na Região Sul Fluminense. Segundo a polícia, André Francisco da Silva atuava como bombeiro civil e teria sido o responsável por planejar o assalto. Ele estava com a prisão temporária (de cinco dias) decretada pela Justiça e foi localizado numa operação que mobilizou 16 policiais paulistas e fluminenses.

Com o preso, os policiais apreenderam um telefone celular. Segundo o delegado Michel Floroschk, da 89ªDP (Resende) um dia antes do assalto ocorrer, André Francisco da Silva monitorou a casa dos ex-sogros de Bolsonaro. Ele teria usado um Fiat Palio Weekend para mostrar aos outros integrantes do grupo a residência que seria roubada.

No dia 24 de agosto de 2025, quando o crime ocorreu, ele mais uma vez foi até o local e entregou ao restante do bando, armas e uma corda, esta última usada para escalar um muro.

Segundo o delegado, o suspeito também deu apoio à fuga do bando. Após o assalto, ele e pelo menos mais dois homens chegaram a permanecer escondidos por dois dias em uma mata próxima à represa de Furnas. O bombeiro civil confessou a participação no crime, mas alegou à polícia não saber a quem pertencia casa assaltada pela quadrilha.

No dia em que o assalto ocorreu, homens armados usaram uma corda para escalar um muro e entrar na residência. Três pessoas estavam na residência e foram rendidas. Na ocasião, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) relatou nas redes sociais que seus avós maternos, ambos octogenários, e sua mãe ficaram na mira dos criminosos por mais de uma hora e tiveram joias e um carro da família roubados.

O bando fugiu logo depois do assalto e levou ainda os celulares das vítimas. Os policiais chegaram a todos os envolvidos no roubo a partir da análise de imagens e da identificação de veículos utilizados no crime. Dois suspeitos foram presos no dia 29 de agosto, no Bairro Paraíso, em Resende. Nesta ocasião, foram arrecadados um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados na empreitada criminosa. Os policiais ainda recuperaram parte do que foi roubado.

Já o terceiro e o quarto suspeitos foram presos em setembro, também no município de Resende. Uma mulher, que não participou do roubo, mas é suspeita de apoiar o grupo e de esconder uma das armas da quadrilha, também foi presa. Ela e os quatro homens tiveram as prisões preventivas decretadas e estão presos à disposição da Justiça.

Segundo o delegado Michel Floroschk, André Francisco de Paula já respondeu por crime de tráfico de drogas. A previsão é de que o suspeito passe por uma audiência de custódia nos próximos dias. Na ocasião, um juiz decidirá se o bombeiro civil terá a prisão validada, se terá a temporária transformada em preventiva, ou se ele responderá pelo crime em liberdade.

