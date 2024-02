Armas usadas em troca de tiros entre pai e filho em Mato Grosso eram ilegais, diz polícia

A- A+

A Polícia Civil de Mato Grosso identificou como ilegais as armas utilizadas por Reomar Pozena, de 47 anos, e seu filho Mateus Pozena, de 25 anos, que trocaram tiros na última quarta-feira, 7, em Querência, zona rural do Estado.

O episódio ocorreu após uma discussão entre pai e filho, culminando em uma troca de tiros que levou ambos à morte. O crime foi registrado como duplo homicídio doloso, e, sem testemunhas, permanece sob investigação da Polícia.



Além das espingardas calibres 12 e 28, foram encontradas outras cinco armas na residência da família. Todas estavam em situação irregular, duas delas registradas em nome de Reomar Pozena, mas os documentos estavam vencidos.





A Polícia Civil informou que Mateus Pozena, o filho, já tinha um histórico policial registrado na delegacia do município com uma ocorrência por lesão corporal enquadrada no âmbito da violência doméstica.



O delegado Dyonis Zanotelli, responsável pelo caso, afirmou que as investigações continuam em busca de informações que possam esclarecer a motivação por trás do confronto.

