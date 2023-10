Armazéns de comida da ONU são saqueados em Gaza e organização alerta para colapso da ordem pública

A- A+

A “ordem pública” na Faixa de Gaza está em colapso, alertou neste domingo a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA na sigla em inglês) após a sequência de saques a armazéns e centros de distribuição de alimentos sob a sua gestão. “Milhares de pessoas entraram em vários armazéns e centros de distribuição da UNRWA no centro e no sul da Faixa de Gaza”, afirmou a agência da ONU por meio de comunicado.

“É um sinal preocupante que a ordem pública esteja a começar a ruir depois de três semanas de guerra e de um cerco rigoroso a Gaza”, disse o chefe da UNRWA em Gaza, Thomas White.

Em um dos armazéns da agência na cidade de Deir al Balah, no centro da Faixa, estão guardados suprimentos humanitários que chegaram ao enclave palestino nos primeiros comboios que atravessaram Gaza através do posto fronteiriço de Rafah, com o Egito, em 21 de outubro.

A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada pelo ataque sangrento que o movimento islâmico palestino realizou em território israelense em 7 de outubro, que deixou 1.400 mortos, a maioria civis.

Israel respondeu a esse ataque com uma série de bombardeios na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, que até agora deixou mais de 8.000 mortos, também na sua maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do movimento palestino.

Israel também impôs um bloqueio total ao fornecimento de alimentos, água, medicamentos e combustível a Gaza. O primeiro comboio com ajuda humanitária só entrou no território palestino duas semanas depois. Desde então, 84 caminhões de ajuda chegaram a Gaza, segundo a UNRWA. No entanto, as organizações de ajuda humanitária alertam que o abastecimento está gravemente inadequado para a demanda.

Antes do conflito, uma média de 500 caminhões por dia entravam em Gaza, segundo dados da ONU.

“Os suprimentos estão acabando e a ajuda que chega à Faixa de Gaza em caminhões vindos do Egito é insuficiente”, insistiu White, enfatizando que a população de Gaza tem “imensas necessidades”.

Os militares israelitas disseram no domingo que esperam que mais caminhões de ajuda comecem a entrar em Gaza em breve e negaram que houvesse escassez de alimentos, água ou medicamentos, apesar do encerramento total que Israel impôs ao território em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro.

Israel criou um mecanismo conjunto com as Nações Unidas, os Estados Unidos e o Egito para "facilitar o acesso da assistência humanitária do Egito a Gaza", disse o coronel Elad Goren, chefe do Departamento de Assuntos Civis do COGAT (Coordenador de Atividades Governamentais em Territórios), numa conferência de imprensa no domingo.

“Temos muitas preocupações sobre o que há nesses caminhões, por isso estamos a inspecionar... Veremos mais caminhões e a quantidade será muito maior nos próximos dias”, acrescentou.

Apesar de um coro crescente de agências humanitárias que emitiram alertas terríveis sobre a escassez de alimentos, água e suprimentos médicos, Goren afirmou que “não havia escassez de alimentos em Gaza” e insistiu que também havia água e medicamentos suficientes.

Um funcionário dos EUA que falou sobre os conversas privadas anteriores com autoridades israelenses questionou essas afirmações.

“Os parceiros internacionais no terreno continuam a reportar escassez significativa de alimentos, água e medicamentos. Estamos a fazer o nosso melhor para comparar essas avaliações israelitas com as de parceiros de confiança no terreno. A comida, a água e os remédios estão onde as pessoas estão? Para onde eles se mudaram? É uma discussão contínua”, disse o funcionário.

A principal agência da ONU em Gaza informou no domingo que “milhares” de pessoas invadiram alguns dos seus armazéns, “levando farinha de trigo e outros itens básicos de sobrevivência, como produtos de higiene”.

O diretor Thomas White alertou que “a ordem civil está começando a ruir”, pois as pessoas estão “assustadas, frustradas e desesperadas”.

ONU em Gaza alertou que a ordem civil está em colapso

A ONU informou que “milhares” de pessoas invadiram alguns de seus armazéns, levando farinha de trigo e outros itens básicos de sobrevivência, como suprimentos de higiene.

Um dos armazéns na cidade de Deir al-Balah, no centro de Gaza, é onde a Agência de Assistência e Obras da ONU para os Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA) armazena suprimentos de comboios humanitários vindos do Egito, disse a agência em um comunicado. .

O deslocamento “massivo” de pessoas do norte de Gaza para o sul “colocou uma enorme pressão sobre essas comunidades, acrescentando ainda mais peso aos serviços públicos em ruínas”, afirmou a agência. Algumas famílias receberam até 50 parentes para abrigar em uma mesma casa.

Os abastecimentos no mercado estão se esgotando, enquanto a ajuda humanitária que chega à Faixa de Gaza em caminhões provenientes do Egito é insuficiente. As necessidades das comunidades são imensas, mesmo que apenas para a sobrevivência básica, enquanto a ajuda que recebemos é escassa e inconsistente”, disse White. Pouco mais de 80 caminhões de ajuda atravessaram Gaza desde o dia 21 até agora, e no sábado, dia 28, não houve comboio devido ao apagão nas comunicações, disse a agência.

“O atual sistema de comboios está fadado ao fracasso. São poucos caminhões, processos lentos, inspeções rigorosas, fornecimentos que não correspondem aos requisitos da UNRWA e de outras organizações de ajuda e, principalmente, a proibição contínua de combustível. São todos uma receita para um sistema falho", disse White.

"Apelamos a uma linha de fluxo regular e constante de fornecimentos humanitários para a Faixa de Gaza para responder às necessidades, especialmente à medida que as tensões e frustrações aumentam”, acrescentou.

Após a restauração dos serviços de Internet, as equipes da UNRWA em Gaza “reavaliarão a situação com o objetivo de retomar os comboios e a distribuição de assistência”, disse a agência.

Veja também

Guerra Apelos para permitir entrada de ajuda humanitária em Gaza se multiplicam