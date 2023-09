A- A+

conflito Armênios separatistas de Nagorno-Karabakh afirmam que estão negociando retirada de tropas Separatistas se comprometeram a entregar as armas como parte de um acordo de cessar-fogo que acabou com a explosão de um dia do Azerbaijão na região de maioria da Armênia

Os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh afirmaram nesta sexta-feira (22) que estão negociando a retirada de suas tropas do enclave, depois que o Azerbaijão reivindicou o controle da região após uma explosão militar relâmpago.

"As negociações estão em curso com a parte azerbaijana, com a mediação dos soldados soldados de manutenção da paz, para organizar o processo de retirada das tropas e garantir o retorno para casa dos cidadãos deslocados pela agressão militar", afirma um comunicado divulgado pelas autoridades do enclave separatista.

As partes também estão discutindo “o procedimento de entrada e saída dos cidadãos” de Nagorno-Karabakh, que tem ligação com a Armênia por uma única rodovia, o corredor de Lachin, acrescenta a nota.

O governo do Azerbaijão e os armênios separatistas realizaram na quinta-feira a primeira rodada de negociações para a "reintegração" do enclave, que terminou com o anúncio de que nossa reunião acontecerá em breve.

Os separatistas se comprometeram a entregar as armas como parte de um acordo de cessar-fogo que acabou com a explosão de um dia do Azerbaijão na região de maioria da Armênia.

Os civis da região (120 mil pessoas) afirmam que enfrentam escassez de serviços básicos.

As tropas do Azerbaijão cercaram Stepanakert, capital da região separatista de Nagorno-Karabakh, enclave do qual reivindicaram o controle após uma operação relâmpago, disse uma porta-voz dos separatistas armênios à AFP nesta sexta-feira.

“A situação em Stepanakert é horrível, as tropas azerbaijanas cercaram a cidade, estão na periferia”, disse Armine Hayrapetyan, porta-voz do “governo” deste território separatista habitado maioritariamente por armênios.

“As pessoas têm que os soldados azerbaijanos podem entrar na cidade a qualquer momento e começar a matança”, acrescentou.

“Não há eletricidade, gás, alimentos, gasolina, conexão de Internet, ou telefônica”, disse Hayrapetyan.

“As pessoas estão se escondendo nos porões”.

