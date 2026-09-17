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saúde Aroma especial: Só o cheirinho do café já é capaz de melhorar tensão, ansiedade e desânimo Pesquisadores da Universidade Farmacêutica de Showa, no Japão, investigaram o momento em que, antes da cafeína chegar à corrente sanguínea, o café já está chegando ao cérebro via olfato

Sabe aquele instante em que vc ainda está na cama e, com o cheiro de café, já se sente mais disposto a começar o dia? Ou quando, no meio da tarde, o aroma preenche o ambiente e te traz uma sensação de aconchego?

Pesquisadores da Universidade Farmacêutica de Showa, no Japão, investigaram o momento em que, antes da cafeína chegar à corrente sanguínea, o café já está chegando ao cérebro via olfato.

O estudo, publicado na revista Nutrients, envolveu 20 estudantes universitários com idades entre 20 e 29 anos. Foram monitorados o humor, as ondas cerebrais, a frequência cardíaca e a variabilidade da frequência cardíaca enquanto os voluntários permaneciam sentados a 50 centímetros de um café recém-preparado — sem bebê-lo.

Antes e depois dessa pausa aromática, os participantes responderam a um questionário que avaliava tensão e ansiedade, depressão e desânimo, raiva e hostilidade, vigor, fadiga e confusão.

Após cinco minutos expostos ao aroma do café, as pontuações de perturbação do humor dos participantes haviam diminuído. Os participantes relataram menos sentimentos negativos e apresentaram uma mudança em um índice derivado do EEG (eletroencefalograma) associado ao relaxamento.

Os participantes relataram menos fadiga, tensão e ansiedade, confusão, depressão e desânimo. Após o ajuste para múltiplas comparações estatísticas, as reduções em fadiga, tensão e ansiedade, confusão, e depressão e desânimo permaneceram significativas.

O vigor, no entanto, não aumentou tanto. O aroma pareceu estar menos associado a uma súbita onda de energia e mais a uma redução na intensidade dos sentimentos negativos.

Isso pode dar a impressão de que o cérebro dos participantes relaxou logo ao sentir o primeiro aroma de café. No entanto, esse resultado deve ser analisado com cautela. O aumento absoluto do efeito foi modesto. Os cientistas também não sabem se uma mudança dessa magnitude representa um relaxamento fisiologicamente significativo.

Outra limitação do estudo é que não havia um grupo controle. Cinco minutos de descanso tranquilo também poderiam ter melhorado o humor dos participantes. Eles também podem ter se sentido mais à vontade no laboratório ou criado uma expectativa de que o café os fizesse sentir melhor.

Efeitos no coração?

Mas, apesar da melhoria na sensação de bem-estar, o coração não pareceu participar dos efeitos do cheirinho de café. Nem a frequência cardíaca nem a variabilidade da frequência cardíaca sofreram alterações significativas.

Os participantes que relataram as maiores melhorias no humor não apresentaram, necessariamente, as maiores alterações no EEG. Em nível individual, as mudanças de humor, atividade cerebral, frequência cardíaca e variabilidade da frequência cardíaca não apresentaram correlação significativa.

Não é difícil imaginar por que o café pode influenciar como nos sentimos. Nosso olfato está intimamente ligado a sistemas cerebrais envolvidos na emoção e na memória. Um aroma familiar pode evocar uma pessoa, um lugar ou um sentimento antes mesmo de o identificarmos conscientemente.

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