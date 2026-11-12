A- A+

MOBILIDADE Arpe reajusta tarifa de transporte intermunicipal em Pernambuco em 14,63% Último reajuste aprovado pela Arpe foi de 6,022% e está em vigor desde janeiro deste ano

A Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) homologou um reajuste de 14,63% nas tarifas do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros de Pernambuco. A medida foi assinada na quarta-feira (11), e a autorização foi validada nesta quinta (12) e publicada no Diário Oficial.

O último reajuste aprovado pela Arpe foi de 6,022% e está em vigor desde janeiro deste ano. A medida atingiu apenas as tarifas de seis terminais rodoviários: Recife, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada e Petrolina.

Como consta na publicação, o reajuste considera a inflação acumulada no período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2026. O percentual é a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na publicação do Diário Oficial, foi disponibilizado um link com a íntegra do documento que descreve o reajuste. A reportagem tentou acessá-lo para mais detalhes, mas a resolução ainda não está disponível.

Veja também