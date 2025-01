Arqueólogos descobrem grande complexo termal em Pompeia

A- A+

Arqueólogos descobriram em Pompeia “um dos maiores complexos termais privados” já encontrados na antiga cidade romana, devastada pela erupção do vulcão Vesúvio há quase 2.000 anos.

O local, descoberto em uma vila romana, tem um espaço onde os convidados se banhavam antes de se sentarem para desfrutar de suntuosos banquetes, disseram as autoridades do local perto de Nápoles, no sul da Itália, em um comunicado nesta sexta-feira (17).

A julgar pelos bancos descobertos, os visitantes tiravam a roupa em um vestiário com capacidade para até 30 pessoas.

Em seguida, eles relaxavam no “caldarium”, uma sala com banho quente, passavam para o “tepidarium”, uma sala quente, e finalmente mergulhavam em uma piscina de água fria no “frigidarium”.

A sala fria é “muito impressionante”, com “um pátio com pórtico de 10 metros de cada lado, no centro do qual há uma grande piscina”, de acordo com a mesma fonte.

Em seguida, os convidados jantavam à luz de velas em um salão de banquetes com paredes pretas, decorado com cenas da mitologia grega.

A sala e o complexo termal fazem parte de uma grande vila na qual os arqueólogos estão trabalhando há dois anos.

“A passagem direta dos espaços térmicos para a grande sala de reuniões sugere que a vila romana foi projetada para a organização de banquetes suntuosos”, diz a declaração.

Elas eram “ocasiões valiosas para o proprietário garantir o consenso eleitoral de seus convidados, promover a candidatura de amigos ou parentes ou simplesmente afirmar seu status social”.

Durante a erupção do Vesúvio em 79 d.C., a queda de cinzas e rochas ajudou a preservar muitos dos edifícios de Pompeia quase em seu estado original.

