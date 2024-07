A- A+

Arqueólogos encontram escultura de mármore preservada em esgoto da Bulgária Estátua foi descoberta acidentalmente numa região que compreendia a Roma Antiga e pode ser uma janela para pesquisadores entenderem melhor as tensões durante o surgimento do cristianismo

Arqueólogos da Bulgária fizeram uma descoberta inesperada em um antigo esgoto romano na semana passada: uma estátua de mármore bem preservada, mais alta que um homem.

— Nós a encontramos por acidente — disse Lyudmil Vagalinski, diretor científico da escavação. — Foi incrível. Uma estátua inteira apareceu na nossa frente.

A descoberta pode esclarecer como as pessoas da região, na atual Bulgária, lutaram para preservar sua religião enquanto o cristianismo se espalhava pelo mundo antigo.



O esgoto pode ter sido um esconderijo usado pelos pagãos para tentar proteger a imponente estátua dos fanáticos cristãos, que às vezes destruíam as cabeças das suas divindades.

Eles parecem ter tido sucesso: os pesquisadores ainda não desenterraram a estátua inteira, mas o rosto e a cabeça não mostram sinais de destruição.

— É um milagre que ela tenha sobrevivido — disse Vagalinski.

Ele e seus colegas estavam trabalhando em uma escavação de rotina perto do vilarejo de Rupite, próximo à fronteira sudoeste da Bulgária com a Grécia, sob o calor escaldante do verão, quando avistaram o mármore no solo.

Eles tentaram manter a empolgação sob controle, disse Vagalinski, quando um pé de mármore surgiu. Em seguida, viram entalhes cuidadosos nas unhas dos pés. As pernas brotaram para cima. Em seguida, um tronco. Finalmente, uma cabeça.

— Ela estava apenas esperando por nós — disse ele, quase como se a estátua os tivesse encontrado, e não o contrário.

Essa não seria a primeira estátua antiga a emergir de uma trincheira desagradável: trabalhadores da construção civil em Roma também encontraram uma figura de mármore em um sistema de esgoto no ano passado, que provavelmente representa Hércules.

A estátua búlgara — que Vagalinski acha que pode representar o deus Hermes — pode ter sido enterrada no final do século IV. Ele acredita que ela foi colocada no esgoto alguns anos depois de 380 d.C., ano em que o imperador Teodósio I declarou o cristianismo a religião oficial do Império Romano.

Os pagãos da antiga cidade onde a estátua foi encontrada, então chamada de Heraclea Sintica, talvez quisessem proteger seus tesouros da desfiguração cristã.

— Eles tentaram preservar secretamente a memória dessas divindades — disse Vagalinski.

Ele também acha que a estátua pode ter sido enterrada algum tempo depois de 388 d.C., quando um grande terremoto atingiu a área e devastou a cidade. O terremoto parece ter destruído a infraestrutura a tal ponto que os esgotos não funcionavam mais, disse ele.

Mas mesmo que o esgoto tenha sido desativado após o terremoto, acrescentou Vagalinski, ele permaneceu resistente e se tornou uma espécie de cemitério para a história pagã.

— Embora não achemos que um esgoto seja o lugar certo, pelo menos ele estaria ileso — disse o reverendo professor Martin Henig, especialista em arte romana da Universidade de Oxford, que não estava associado à escavação. — Ninguém tocaria no esgoto.

A estátua não tem parte do braço direito, que quase parece ter sido amputado, disse Vagalinski. A mão esquerda também pode estar danificada. Mas, fora isso, a escultura parece estar praticamente intacta.

"É raro e empolgante encontrar uma estátua quase perfeitamente intacta, especialmente uma de qualidade aparentemente tão alta", escreveu em um e-mail Elizabeth Marlowe, diretora do programa de estudos de museus da Universidade Colgate, que não estava envolvida na escavação.

A localização geográfica da estátua também pode oferecer informações aos pesquisadores. Muitas dessas estátuas bem preservadas foram saqueadas, escreveu Marlowe, e "surgem aparentemente do nada em lojas de revendedores na Suíça ou em Nova York".

Isso pode significar que os achados — embora notáveis — muitas vezes são desprovidos de pistas sobre suas origens. (Os contrabandistas se esforçam para apagar esses detalhes para obstruir as autoridades culturais que podem tentar levar os artefatos de volta ao local onde foram encontrados).

"Se isso aparecesse no mercado de arte, nunca, em um milhão de anos, teríamos adivinhado que veio de uma pequena cidade no interior da Bulgária", escreveu o Dr. Marlowe. "Teríamos imaginado que ela veio de uma cidade rica ou de uma propriedade privada na Itália."

Uma estátua de mármore tão impressionante — que ela disse ser um achado raro no sudoeste da Bulgária — poderia ser útil para entender Heraclea Sintica. Marlowe afirma que a cidade não era um local romano muito conhecido. "Isso tem o potencial de enriquecer muito nossa compreensão da cultura local dessa região", escreveu ela.

Por enquanto, Vagalinski e sua equipe se concentram em extrair cuidadosamente a estátua. Depois que ela for totalmente escavada, o que ele espera que aconteça nesta semana, ele e outros pesquisadores trabalharão para datar e analisar a peça — antes de prepará-la para ser exibida no museu de história local.

— É como uma grande sensação — disse ele. — Estátuas tão grandes são raramente encontradas.

