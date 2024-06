A- A+

Peru Arqueólogos encontram vestígios de templo de 5 mil anos no Peru O templo revela frisos com imagens antropomórficas em alto relevo

Arqueólogos peruanos descobriram um templo que data de aproximadamente 5.000 anos e servia para encenar rituais religiosos de populações do Peru antigo, informou o pesquisador Luis Muro nesta sexta-feira (28).

"Estamos possivelmente diante de um recinto religioso de 5.000 anos de idade, que constitui um espaço arquitetônico definido por muros construídos como 'tapias' [com terra argilosa compactada]", disse Muro em um vídeo difundido pelo Ministério da Cultura.

A descoberta ocorreu no complexo arqueológico Los Paredones de la Otra Banda - Las Ánimas, perto da cidade de Chiclayo, no litoral norte do Peru.

O templo revela frisos com imagens antropomórficas em alto relevo, que apresentam um corpo humano com cabeça de ave, imagens de felinos e garras de um réptil.

Também foram descobertos no local resquícios do que "teria sido uma escadaria central a partir da qual se acessaria uma espécie de palco na parte central" do templo, assinalou.

O sítio arqueológico foi encontrado há poucas semanas, mas sua descoberta foi divulgada apenas hoje para evitar a presença de saqueadores de tesouros.

Segundo o arqueólogo, o lugar era usado para cerimônias especiais. Também foi identificado o sepultamento de uma criança de aproximadamente 5 ou 6 anos.

A pesquisa é financiada pela Universidade Católica do Peru e a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos Estados Unidos.

