Igreja Arquidiocese celebra Corpus Christi com missa e procissão no Centro do Recife O arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, preside a celebração

A Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) celebra, nesta quinta-feira (8), Corpus Christi, data que faz referência à instituição do sacramento da Eucaristia.

A programação começa com a celebração da Santa Missa às 10h na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

Em seguida, haverá uma procissão pelas ruas do Centro do Recife até a Igreja do Santíssimo Sacramento, no bairro de Santo Antônio, onde haverá a benção do Santíssimo.

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, preside a celebração eucarística e acompanha o Santíssimo em carro aberto.

"Vamos fazer uma festa bonita dedicada a Jesus Cristo que, sob a forma de pão e de vinho, nos alimenta a cada vez que participamos da santa missa", disse o arcebispo.

Cerca de 100 sacerdotes irão participar da festa na Madre de Deus e da procissão, acompanhados de mais de 200 ministros da Sagrada Comunhão e centenas de leigos que devem acompanhar a procissão pelas ruas do Centro.

A solenidade em honra ao Corpo do Senhor – “Corpus Chisti” – foi instituída, oficialmente, no ano de 1264 pelo papa Urbano IV.

Percurso

A procissão terá o seguinte percurso: rua Madre de Deus, avenida Marquês de Olinda, ponte Maurício de Nassau, rua 1º de Março, praça do Diário e avenida Dantas Barreto, até a Igreja do Santíssimo Sacramento, no bairro de Santo Antônio, para a bênção final.

