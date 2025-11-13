A- A+

Religião Arquidiocese de Olinda e Recife anuncia programação do aniversário de 350 anos; confira AOR também apresentou novidades no anúncio da programação, incluindo a utilização de um novo brasão

A Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) anunciou, na manhã desta quinta-feira (13), a programação de seu aniversário de 350 anos de história, em coletiva de imprensa realizada pelo arcebispo dom Paulo Jackson, no Palácio dos Manguinhos, na Zona Norte do Recife.

A programação da celebração inicia neste domingo (16), na Catedral da Sé, em Olinda, a partir das 9h, e se estenderá até o dia 15 de novembro de 2026.

Para dom Paulo Jackson, os 350 anos são bastantes significativos pela história da AOR.

"É uma emoção muito grande ser o arcebispo da celebração dos 350 anos, porque não é todo dia que uma Diocese completa 350 anos. Uma história marcada por grandezas, belezas, dificuldades, desafios, mas, acima de tudo, na fidelidade da esperança da construção de um mundo melhor, marcado pelo evangelho de nosso senhor Jesus Cristo", declarou.

Dom Paulo Jackson fala do sentimento em estar à frente da AOR no aniversário de 360 anos. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco.

Programação de domingo (16)

No domingo, a programação na Catedral da Sé inicia às 9h com uma missa. Após a liturgia, haverá a entrega da cópia da Bula da criação da Diocese de Olinda para a prefeita da cidade, Mirela Almeida.

Em seguida, haverá o envio da imagem peregrina de Santo Antônio (padroeiro da Arquidiocese) para a Paróquia São Pedro Mártir de Verona, a entrega das flamulas aos vigários episcopais e a inauguração da exposição dos 350 anos da Arquiodecese de Olinda e Recife.

De acordo com a AOR, a exposição será permanente e exibirá objetos e paramentos litúrgicos, fotos, quadros e imagens de santos.

Programação para 2026

No ano de 2026, uma série de atividades marcará o ano da Arquidiocese, incluindo peregrinação da imagem do padroeiro Santo Antônio em todas as paróquias, santuários e basílicas da AOR, semana teológica da Universidade Católica (Unicap), corrida dos 350 anos e lançamento do livro. Confira:

Peregrinação da imagem do padroeiro Santo Antônio -todas as paróquias, santuários, basílicas da Arquidiocese

Tema das festas do padroeiro: 350 anos, história e diocesaneidade

Semana teológica na Unicap

Adesivação de carros

Festa do Santíssimo Salvador do Mundo em 6 de agosto com louvor na Catedral

Corrida dos 350 anos em 13 de setembro (de Olinda para Recife)

Tríduo em novembro: lançamento de livro no dia 13; divulgação do documento sinodal no dia 14; e celebração eucarística dos 350 anos no Pátio do Carmo (Recife) no dia 15.

Novidades

O aniversário da Arquidiocese também contará com algumas novidades. Entre elas, está a modificação no brasão da AOR.

"A Diocese criou um brasão em 2010 que não seguiu plenamente as regras da heráldica. Agora, entregamos a tarefa para uma pessoa especializada na área, o padre Vitor Carvalho de Marques, da Diocese de Garanhuns, que criou essa identidade visual marcada por dois campos fundamentais: além dos elementos externos, que são o paleo, simbolizando a província eclesiástica, a cruz arquiepiscopal, a mitra e o báculo, também teve mudanças no campo superior e inferior", explicou.

Antigo brasão da AOR, à esquerda, e novo brasão, à direita. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Nas mudanças do campo superior está o leão, simbolizando o Recife, e o globo, simbolizando Olinda. Teologicamente, no entanto, a alteração tem outro significado.

"O leão significa Jesus, por isso sua mão é posta sobre o globo, simbolizando que Cristo salva a história da humanidade", explicou.

No campo inferior está a inserção de lírios, simbolizando Santo Antônio, padroeiro da Arquidiocese, e a coroa simboliza Nossa Senhora do Carmo, a copadroeira.

Mais abaixo estão as águas, simbolizando os rios e mares da região, além da fé batismal.

A outra novidade será a criação de um novo site da Arquidiocese. O endereço eletrônico ainda não tem data para ser lançado.

História da Arquidiocese de Olinda e Recife

A Diocese de Olinda foi criada pelo Papa Inocêncio XI em 16 de novembro de 1676, através da bula "Ad sacram Beati Petri sedem". O papa desmembrou o território da Diocese de Salvador, elevando Olinda a diocese e a Igreja do Salvador do Mundo a catedral. O 1º bispo da Diocese de Olinda foi Dom Estêvão Brioso de Figueiredo (1677-1683).

Em 5 de dezembro de 1910, a Diocese de Olinda foi elevada a Arquidiocese e Sede Metropolitana pelo Decreto da Sagrada Congregação Consistorial. O bispo da época, Dom Luiz Raimundo da Silva Brito (1901-1915), foi nomeado arcebispo.

Em 26 de julho de 1918, a Arquidiocese de Olinda passou a denominar-se Arquidiocese de Olinda e Recife, pela bula “Cum urbs Recife” do Papa Bento XV. O 2º arcebispo para o sólio olindense, Dom Sebastião Leme da Silveira Cintra (1916-1921), portanto, assumiu seu episcopado já com o título de arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Dom Paulo Jackson é o 9º arcebispo de Olinda e Recife, tendo sido o 32º bispo a dirigir a Igreja de Olinda e Recife, nascida como Diocese de Olinda em 1676.

