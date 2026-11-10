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IGREJA Arquidiocese de Olinda e Recife celebra 350 anos com missa, procissões, livro e novo prédio Programação terá atividades na sexta-feira (13) e no domingo (15)

Para comemorar seu aniversário de 350 anos, a Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) terá uma programação especial com lançamento de livro, inauguração de prédio para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade, missa e procissões. O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, convida os fiéis a comparecer e rezar pela Igreja.

A festividade começa na sexta-feira (13), às 19h, na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Durante a noite, será lançado um livro sobre a história da Arquidiocese, que narra os principais acontecimentos e fatos destes três séculos e meio.

Haverá ainda apresentação de Igor Alves e do espetáculo “Canto do chão: a música litúrgica de Olinda e Recife”, que reúne obras de compositores ligados à história musical da AOR. Cristina Amaral, Sarah Leandro e Dudu do Acordeon participam do momento.

No domnigo (15), a programação continua com a inauguração da Casa dos Dons, às 11h, na Rua da Conceição, no bairro da Boa Vista.

O espaço, cujo nome homenageia os arcebispos que passaram pela Arquidiocese, foi pensado como um local de acolhimento e cuidado para os mais necessitados e vulneráveis.

O prédio ainda será a sede das pastorais sociais, grupos que realizam ações direcionadas à promoção da dignidade humana, à justiça social e à defesa dos grupos desamparados.

Procissões e Missa Solene

A culminância da celebração dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife será na tarde do domingo, em frente à Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, área central da capital pernambucana.

A partir das 14h, as quatro regiões eclesiásticas (Norte, Sul, Centro e Oeste) se encontrarão em pontos diferentes do centro da cidade para seguir em procissão até o Pátio do Carmo, onde o padre Damião Silva acolherá os fiéis com louvores e cânticos.

Os grupos estarão assim distribuídos:

Norte (Vicariatos Olinda, Paulista e Igarassu): sairão da Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife;



sairão da Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife; Centro (Vicariatos Beberibe, Boa Viagem, Jardim São Paulo, Soledade e Várzea): se concentram na Igreja do Santíssimo Sacramento, no bairro da Boa Vista;



(Vicariatos Beberibe, Boa Viagem, Jardim São Paulo, Soledade e Várzea): se concentram na Igreja do Santíssimo Sacramento, no bairro da Boa Vista; Oeste (Vicariatos São Lourenço e Vitória): também se concentram na Igreja do Santíssimo Sacramento; e



também se concentram na Igreja do Santíssimo Sacramento; e Sul (Vicariatos Cabo, Jaboatão e Ibura e o setor da juventude): seguem da Igreja Matriz de São José, no bairro de São José.

Após os quatro grupos se encontrarem no Pátio do Carmo, haverá a Missa Solene em homenagem pelos 350 anos. A celebração será presidida pelo cardeal dom Paulo Cezar Costa, arcebispo metropolitano de Brasília.

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e os bispos auxiliares dom Josivaldo Bezerra e dom Nereudo Freire também estarão presentes, bem como os bispos pertencentes ao Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e todo o clero da Arquidiocese de Olinda e Recife.

350 anos de história

A Arquidiocese de Olinda e Recife nasceu com o título de Diocese de Olinda, em 16 de novembro de 1676, após ser desmembrada da antiga Diocese de Salvador. Ao longo do tempo, o território originou outras dioceses na região Nordeste do país, como as de Caruaru, Palmares, Nazaré, Afogados da Ingazeira e outras que constituem o Regional Nordeste 2 da CNBB. Hoje, a Arquidiocese de Olinda e Recife conta com 150 paróquias distribuídas em 19 municípios de Pernambuco, além do Arquipélago de Fernando de Noronha.

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