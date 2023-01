Arquidiocese de Olinda e Recife celebra Missa de 7º Dia pelo papa emérito Bento XVI

A- A+

A Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) celebra, nesta sexta-feira (6), a missa de 7º dia em memória do papa emérito Bento XVI, que morreu em 31 de dezembro.

A celebração será na Catedral Metropolitana da Sé, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O início da missa está marcado para 19h30.

O funeral do alemão Bento XVI, nascido Joseph Ratzinger, ocorreu nesta quinta-feira (5), no Vaticano. A cerimônia foi presidida pelo papa Francisco. Desde 1802, quando o papa Pio VII celebrou o funeral de Pio VI, um papa atual não celebrava o funeral de seu antecessor.

No dia da morte de Bento XVI, o arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, emitiu uma nota de pesar. No texto, o religioso citava que "inteligência brilhante deixa um grande legado para a Igreja como sacerdote, bispo e papa, mas foi, sobretudo, edificante, pelo seu testemunho e amor à Igreja" ao falar do papa.

"Ele continuará presente no nosso meio pela sua história e pelos seus escritos", completou Saburido.

