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Fé Arquidiocese de Olinda e Recife celebra missas no Dia de Finados A data é marcada pelas orações e homenagens aos falecidos

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O Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (02), é uma ocasião especial para a Igreja Católica. A data é o momento de rezar pelos falecidos. Entre as práticas realizadas nesse dia, muitos fiéis visitam os túmulos de familiares nos cemitérios e participam de missas especiais, dedicadas àqueles que partiram.

Na Arquidiocese de Olinda e Recife, ocorrerão missas nos principais cemitérios da Região Metropolitana do Recife (RMR). Além dessas, cada paróquia também realizará celebrações eucarísticas nos bairros. Segue abaixo a programação das missas nos cemitérios metropolitanos.

Horários das missas

Cemitério de Santo Amaro (Rua do Pombal, s/n - Santo Amaro, Recife)

7h - Missa.

10h - Missa celebrada por dom Nereudo, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

12h - Missa celebrada por dom Paulo Jackson, arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife.

16h - Missa.

Cemitério Parque das Flores (Avenida Liberdade, 1252-1258 - Curado, Recife)

7h - Missa celebrada pelo padre Irismar Farias, da Paróquia São João Batista (Sancho).

9h - Missa celebrada pelo padre Gilson Santos, vigário episcopal de Jardim São Paulo.

11h - Missa celebrada por dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

14h - Missa celebrada pelo monsenhor Luciano Brito, vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

16h - Missa celebrada por dom Fernando Saburido, arcebispo emérito da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Cemitério e Crematório Morada da Paz (Av. Rodolfo Aureliano, 2118 - Vila Torres Galvão, Paulista)

10h - Missa celebrada pelo padre Osvaldo Freitas, vigário episcopal de Paulista.

16h - Missa celebrada pelo padre Osvaldo Freitas, vigário episcopal de Paulista.

Cemitério Campo Santo São José (Rodovia PE-15, s/n - Artur Lundgren I, Paulista)

7h - Missa celebrada pelo padre Ivanilson Araújo, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Paratibe).

Cemitério de Casa Amarela (Largo de Casa Amarela, 123 - Casa Amarela, Recife)

9h - Missa celebrada pelo padre Osman Barbosa, da Paróquia Santa Isabel Rainha de Portugal (Casa Amarela).

11h - Missa celebrada pelo padre Osman Barbosa, da Paróquia Santa Isabel Rainha de Portugal (Casa Amarela).

15h - Missa celebrada pelo padre Osman Barbosa, da Paróquia Santa Isabel Rainha de Portugal (Casa Amarela).

Cemitério da Várzea (Av. Prof. Artur de Sá, s/n - Cidade Universitária, Recife)

9h - Missa.

Cemitério São José (Rua Evangelista Carlos Alberto de Assis, s/n - Centro, Cabo de Santo Agostinho)

16h - Missa.

Paróquia Santo Amaro (Rua Santo Amaro, 21 - Centro, Jaboatão dos Guararapes)

7h - Missa celebrada pelo padre Rogério Silva, vigário episcopal de Jaboatão.

9h - Missa celebrada pelo padre Rogério Silva, vigário episcopal de Jaboatão. Após a missa, há uma procissão para a bênção dos túmulos localizados no cemitério atrás da igreja.

11h - Missa celebrada pelo padre Rogério Silva, vigário episcopal de Jaboatão.

14h - Missa celebrada pelo padre Rogério Silva, vigário episcopal de Jaboatão.

17h - Missa celebrada pelo padre Rogério Silva, vigário episcopal de Jaboatão.

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