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Igreja Católica Corpus Christi: dom Paulo Jackson celebra missa na Matriz do Espinheiro nesta quinta-feira (4) Celebração rememora a instituição do sacramento da Eucaristia

A Igreja Católica celebra o dia de Corpus Christi nesta quinta-feira (4), em solenidade que rememora o sacramento da Eucaristia, o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo.



O arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, preside a missa solene na Igreja Matriz do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, a partir das 16h. O templo é dedicado ao Santíssimo Coração Eucarístico de Jesus.

Após a Santa Missa, haverá a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do bairro.

Na Paróquia de São José, na área central do Recife, a missa terá início às 11h, com procissão em seguida. A igreja terá um grande tapete de serragem e areia, que vai desde a Matriz até o Pátio do Terço.

À noite, 150 músicos e o Coro da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)vão se apresentar em um concerto sob a regência do maestro Flávio Medeiros.





Outra tradição da celebração é a confecção dos tapetes de Corpus Christi, que são feitos de materiais como pó de serra, pó de café, areia e sal.

Confira algumas das paróquias do Recife e da RMR que terão confecção de tapetes:

Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, em Campo Grande, Recife - no dia 3 a partir das 17h30;

Paróquia Cristo Redentor, Jordão Alto, no Recife - no dia 3, a partir das 14h;

Paróquia São Francisco de Assis, em Torres Galvão, Paulista - no dia 3, das 13h30 às 16h30, continuando após a missa diária;

Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Casa Forte, Recife - no dia 3, a partir das 9h;

Paróquia de São Sebastião, no Alto do Pascoal, Recife - dia 3, a partir das 19h;

Santuário Nossa Senhora da Conceição do Morro, Recife - dia 3, a partir das 20h;

Paróquia de Santa Isabel, Alto Santa Isabel, Recife - dia 3, a partir das 19h;

Paróquia de Santo Amaro, em toda a ladeira de Santo Amaro, em Jaboatão dos Guararapes - no dia 4, a partir das 9h.

Corpus Christi

A expressão Corpus Christi significa "Corpo de Cristo" em latim. A festa litúrgica foi instituída oficialmente em 1264 pelo papa Urbano IV.

No calendário da Igreja Católica, o Corpus Christi costuma mudar de data e é sempre celebrado na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, celebrado um domingo após Pentecostes.



Segundo a tradição católica, a festa é comemorada em uma quinta-feira por ser o mesmo dia em que foi instituída a Eucaristia na Última Ceia de Jesus Cristo, às vésperas da Paixão e da Páscoa.

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