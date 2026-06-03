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Igreja Católica

Corpus Christi: dom Paulo Jackson celebra missa na Matriz do Espinheiro nesta quinta-feira (4)

Celebração rememora a instituição do sacramento da Eucaristia

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Dom Paulo Jackson celebra Solenidade de Corpus Christi na Igreja Matriz do Espinheiro.Dom Paulo Jackson celebra Solenidade de Corpus Christi na Igreja Matriz do Espinheiro. - Foto: Walli Fontenele/Arquivo Folha de Pernambuco

A Igreja Católica celebra o dia de Corpus Christi nesta quinta-feira (4), em solenidade que rememora o sacramento da Eucaristia, o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo. 

O arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, preside a missa solene na Igreja Matriz do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, a partir das 16h. O templo é dedicado ao Santíssimo Coração Eucarístico de Jesus. 

Após a Santa Missa, haverá a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do bairro. 

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Na Paróquia de São José, na área central do Recife, a missa terá início às 11h, com procissão em seguida. A igreja terá um grande tapete de serragem e areia, que vai desde a Matriz até o Pátio do Terço.

À noite, 150 músicos e o Coro da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)vão se apresentar em um concerto sob a regência do maestro Flávio Medeiros.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Outra tradição da celebração é a confecção dos tapetes de Corpus Christi, que são feitos de materiais como pó de serra, pó de café, areia e sal.

Confira algumas das paróquias do Recife e da RMR que terão confecção de tapetes:

Corpus Christi
A expressão Corpus Christi significa "Corpo de Cristo" em latim. A festa litúrgica foi instituída oficialmente em 1264 pelo papa Urbano IV. 

No calendário da Igreja Católica, o Corpus Christi costuma mudar de data e é sempre celebrado na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, celebrado um domingo após Pentecostes.

Segundo a tradição católica, a festa é comemorada em uma quinta-feira por ser o mesmo dia em que foi instituída a Eucaristia na Última Ceia de Jesus Cristo, às vésperas da Paixão e da Páscoa.

 

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