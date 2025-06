A- A+

FÉ Arquidiocese de Olinda e Recife inicia processo de beatificação de Madre Agathe Verhelle Cerimônia no Colégio Damas marcou a instalação do tribunal responsável por investigar a vida e as virtudes da fundadora do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã

A Arquidiocese de Olinda e Recife deu início, no último domingo (22), ao processo de beatificação e canonização de Madre Agathe Verhelle, fundadora do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã.

A cerimônia ocorreu na Capela do Colégio Damas, no Recife, e foi presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson.

Com a abertura oficial, foi instalado o tribunal do inquérito arquidiocesano, que reúne uma comissão histórica e oficiais responsáveis por investigar a vida, as virtudes e a fama de santidade de Madre Agathe.

A primeira fase do processo inclui a análise de documentos, escritos, relatos e testemunhos.

O processo foi iniciado na Arquidiocese de Olinda e Recife porque, segundo a legislação canônica, a causa pode ser transferida para uma diocese onde a obra tenha forte impacto e atuação significativa.

No caso, Pernambuco abriga a presença das religiosas há mais de um século, com atuação nas áreas de educação, evangelização, comunidades e juventude.

Após a instalação do tribunal, foi celebrada uma Missa em Ação de Graças com participação de religiosas, sacerdotes e fiéis.

“O testemunho de Madre Agathe fala ao nosso tempo. Ela foi uma mulher que soube discernir, com fé, os desafios do seu contexto histórico e encontrou no serviço à juventude e na educação um caminho de santificação. Sua vida continua sendo luz para a Igreja e para as novas gerações, especialmente num tempo em que tanto precisamos evangelizar os jovens”, afirmou Dom Paulo Jackson afirmou.

Ao final da celebração, a Superiora-Geral do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, Irmã Eulalia Maria, destacou a importância do momento.

“Hoje é um dia de luz, esperança e comunhão. Celebramos, com o coração profundamente agradecido, a abertura oficial do processo de beatificação e canonização de nossa fundadora. O testemunho de Madre Agathe, sua fé viva, seu amor ardente pela juventude e sua coragem profética continuam a nos inspirar a seguir firmes na missão de educar, evangelizar e transformar vidas, especialmente nas escolas, nas comunidades inseridas e nas paróquias onde estamos presentes”.

A partir de agora, a comissão seguirá recolhendo depoimentos e documentos para dar continuidade ao processo.

A congregação também solicita que graças ou favores atribuídos à intercessão de Madre Agathe sejam formalmente encaminhados por e-mail para [email protected].

Um perfil no Instagram foi criado para divulgar informações: @madreagatheverhelle.

Quem foi Madre Agathe Verhelle

Madre Agathe nasceu em 1786, na Bélgica, e faleceu em 1838, aos 52 anos. Fundadora do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, dedicou sua vida à educação, à evangelização e à formação da juventude. Seu legado continua nas obras mantidas pelo Instituto na Europa, no Brasil e na África.

Veja também