Arquidiocese de Olinda e Recife lança Campanha da Fraternidade com Missa de Cinzas nesta quarta (14)

A- A+

A Arquidiocese de Olinda e Recife lança, nesta quarta-feira (14), a Campanha da Fraternidade 2024, que marca o início da Quaresma, tempo litúrgico em preparação para a Páscoa. Para tornar o momento ainda mais especial para os católicos, o arcebispo dom Paulo Jackson também irá ministrar a Missa de Cinzas, às 15h, no Parque da Jaqueira, no bairro homônimo, Zona Norte da capital pernambucana.

São esperadas representações de todas as paróquias da Arquidiocese para a missa. Nela, os fiéis também devem receber, na testa, o sinal da cruz feito com as cinzas que restaram da queima dos ramos de palmeiras abençoados na Semana Santa anterior.



"A Missa de Cinzas traz a mensagem da finitude do corpo ('Lembra-te que és pó e ao pó voltarás' – Gn 3,19), mostrando a urgência da conversão para alcançar a vida eterna ('Convertei-vos e crede no Evangelho' – Mc 1,15)", explica a Igreja, por meio de comunicado oficial.

Campanha de Fraternidade no Brasil

Em 2024, a Campanha de Fraternidade atinge 60 anos de mobilização em todo o Brasil. Desta vez, o tema é “Fraternidade e amizade social” e o lema é “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23,8). Durante o tempo quaresmal, a Igreja pede conversão e penitência, jejum, esmola e oração, em preparação para a Páscoa. Não se diz “Aleluia”, nem se colocam flores na igreja. Também não devem ser usados muitos instrumentos e não se canta o Hino de Louvor.

Algumas igrejas têm o costume de cobrir as imagens de Jesus e dos santos com um tecido roxo (cor litúrgica da Quaresma), descobrindo-as somente na Semana Santa – mais especificamente, na vigília pascal celebrada no Sábado Santo. Antes da missa, a Arquidiocese recomenda que os fiéis confiram o material gráfico e digital sobre o assunto, disponível no site oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).



Parceria com a Compesa

Neste ano, pouco antes da Missa de Cinzas, também deve ser lançada uma campanha solidária em parceria com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). O objetivo é impactar, através da doação mensal de dinheiro, via conta de água, a Casa do Pão, organização da Igreja que atende a população em situação de vulnerabilidade social do Centro do Recife.



A parceria acontece por meio do programa Conta Comigo. Quem tiver interesse já pode aderir à campanha desde já, escolhendo uma ou mais de uma organização para fazer doação. Para participar, é possível ligar para o número 0800.0810195 ou usar o aplicativo da Compesa. Há ainda a possibilidade de procurar atendimento na sede da Casa do Pão ou nas Paróquias de Olinda e Recife.



"Nos sentimos orgulhosos em poder ampliar o número de beneficiados e, agradecemos a cada cliente que participa com suas doações para ajudar em causas que transformam as vidas das pessoas”, afirmou o presidente da Compesa, Alex Campos.

Celebração de Cinzas da Igreja Anglicana

A Diocese do Recife, na Catedral Nacional Anglicana, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, promove, nesta quarta-feira (14), a Celebração das Cinzas, às 20h. A liturgia, que também acontece em comemoração ao início da Quaresma, deve reunir cerca de 300 paroquianos, entre clérigos e leigos.

“Em todo o mundo, a Celebração das Cinzas marca o início do período da Quaresma na tradição cristã, um tempo de reflexão e preparação espiritual para a Páscoa. Neste ritual, fiéis se reúnem para receber a Imposição das Cinzas, um símbolo de arrependimento e renovação”, afirmou o Reverendo Anglicano Geison Vasconcellos.

Veja também

Ciência Por que algumas pessoas sobrevivem a um raio na cabeça? Estudo explica