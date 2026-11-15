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350 anos da AOR Arquidiocese de Olinda e Recife reúne fiéis no Recife para celebrar seus 350 anos Cortejos partiram de diversos pontos do centro do Recife até o Pátio do Carmo, no bairro de Santo Antônio, neste domingo (15)

A culminância da celebração dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) reuniu milhares de fiéis na tarde deste domingo (15) em frente à Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, área central da capital pernambucana. Boa parte do público chegou ao local por meio de cortejos que partiram de diversos pontos do centro do Recife até o Pátio do Carmo.

As celebrações tiveram início na noite da última sexta-feira (13) na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, com o lançamento de um livro sobre a história da Arquidiocese, além da apresentação do espetáculo “Canto do chão: a música litúrgica de Olinda e Recife”, que reúne obras de compositores ligados à história musical da AOR.



Neste domingo (15), a programação começou com a inauguração da Casa dos Dons, na rua da Conceição, no bairro da Boa Vista, que será sede das pastorais sociais. O espaço recebeu o nome em homenagem aos arcebispos que passaram pela AOR e foi pensado como um local de acolhimento e cuidado para os mais necessitados e vulneráveis.



350 anos da AOR

A Arquidiocese de Olinda e Recife nasceu com o título de Diocese de Olinda, em 16 de novembro de 1676, após ser desmembrada da antiga Diocese de Salvador. Ao longo do tempo, o território originou outras dioceses na região Nordeste do país, como as de Caruaru, Palmares, Nazaré, Afogados da Ingazeira e outras que constituem o Regional Nordeste 2 da CNBB.

Hoje, a AOR conta com 150 paróquias distribuídas em 19 municípios de Pernambuco, além do Arquipélago de Fernando de Noronha.

“A história da nossa querida e amada Arquidiocese de Olinda e Recife se confunde com a história do Pernambuco e, porque não dizer, com a história do país inteiro. Grande parte do território do nosso país foi exatamente o território inicial da diocese de Olinda. Aqui é um berço de espiritualidade, de fé, mas também de cultura, de arte, de barroco, de ideias libertárias”, comentou dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, que falou sobre a histórica arquidiocese.



“Olinda, o seu seminário, a sua diocese, a sua história, está muito marcada, impregnada na história do estado de Pernambuco. Por exemplo, a primeira escola do estado de Pernambuco é exatamente o seminário de Olinda, onde os jesuítas lá iniciaram as letras nesta terra dos altos coqueiros. Então é uma alegria muito grande poder celebrar esses 350 anos com uma memória agradecida ao longo dos anos, mas também olhando para esse legado e tentando conservá-lo e, sobretudo, olhando para o futuro com esperança”, concluiu o arcebispo.



O arcebispo emérito da AOR, dom Fernando Saburido, comemorou a data marcante para a arquidiocese. "É um dia realmente de festa, de alegria. Afinal, 350 anos é uma nova história. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em 2009 como arcebispo, em 2010 tivemos a grande festa lá nos 100 anos da Arquidiocese. Agora, a Arquidiocese de Olinda faz 350 anos. E é toda uma uma história muito bonita. Por aqui passaram pessoas que realmente são muito expressivas, como o dom Vital, dom Helder Camara", lembrou.

"São pessoas que marcaram muito a vida dessa igreja, que sempre teve uma sensibilidade pastoral muito bonita, especialmente para os pobres. É uma igreja que sempre procurou viver em estado permanente de missão. Igreja que está se descentralizando cada vez mais, cumprindo o seu papel eclesial", completou Saburido.

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

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Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

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Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Procissões

A partir das 14h, as quatro regiões eclesiásticas (Norte, Sul, Centro e Oeste) se concentraram em pontos diferentes do centro da cidade para seguir em procissão até o Pátio do Carmo, onde o padre Damião Silva acolheu os fiéis com louvores e cânticos.



A comunidade da região Norte (Vicariatos Olinda, Paulista e Igarassu) saiu da Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife. Já as congregações do Centro (Vicariatos Beberibe, Boa Viagem, Jardim São Paulo, Soledade e Várzea) se concentram na Igreja do Santíssimo Sacramento, no bairro da Boa Vista.



Membros da região Oeste (Vicariatos São Lourenço e Vitória) também se concentraram na Igreja do Santíssimo Sacramento; e os do Sul (Vicariatos Cabo, Jaboatão e Ibura e o setor da juventude) seguiram em procissão da Igreja Matriz de São José, no bairro de São José.



Após os quatro grupos se encontrarem no Pátio do Carmo, por volta das 16h foi celebrada uma Missa Solene em homenagem pelos 350 anos da AOR, presidida pelo cardeal dom Paulo Cezar Costa, arcebispo metropolitano de Brasília.

Participaram do cortejo o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e os bispos auxiliares dom Josivaldo Bezerra e dom Nereudo Freire, bem como os bispos pertencentes ao Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e todo o clero da Arquidiocese de Olinda e Recife. Na Praça do Carmo, estiveram presentes entre as autoridades a governadora Raquel Lyra, a vice Priscila Krause e o prefeito do Recife, Victor Marques.



Missão social

“Nesses 350 anos, a Arquidiocese de Olinda e Recife foi produzindo evangelização, missão, vida nova, caridade. Produziu grandes homens, que tiveram posturas proféticas no seu tempo, por exemplo, Dom Vital”, comentou o cardeal e arcebispo metropolitano de Brasília, dom Paulo Cezar Costa, relembrando a atuação de Dom Vital no comando da AOR.



“Se nós temos no Brasil hoje a separação entre igreja e estado, deve-se à questão religiosa e à postura de dom Vital, que deu liberdade à igreja e trouxe aquilo que chamo 'a laicidade positiva do estado', onde o estado não é inimigo da religião, mas é aquele que firma parcerias com a religião, com a igreja, de forma que a igreja possa exercer com beleza a sua missão”, disse o cardeal.

Dom Helder Camara foi outro arcebispo destacado pelo cardeal de Brasília. “Que homem profético foi dom Helder, que era um profundo místico. Um homem de profunda oração, mas também atento às desigualdades sociais, aos desmandos. Um homem que assumiu a voz dos pobres, a voz dos humildes, dos sofredores, relembrando à igreja aquilo que é o dever do evangelho. A religião tem que ser próxima dos pobres, dos sofredores, dos humildes. Aquilo que Jesus fez no evangelho: ‘o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. E depois dom Saburido e agora dom Paulo continuando esse trabalho”, elogiou dom Paulo Cezar.



Entre os fiéis, o clima era de alegria e agradecimento pelo serviço prestado pela AOR ao longo da história. “É uma data inesquecível. Trezentos e cinquenta anos da Arquidiocese de Olinda e Recife é um presente de Deus”, comemorou a professora aposentada Nereuda Ramos, 71 anos, fiel da Igreja de Santo Antônio, no distrito de Tiúma, em São Lourenço da Mata.



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