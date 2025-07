A- A+

FÉ ONLINE Arquidiocese de Salvador denuncia grupo católico no Minecraft por "uso indevido de nome e símbolos" Até mesmo Olinda e Recife têm uma diocese no jogo, bastante popular entre jovens no Brasil

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia emitiu comunicado contra um site que seria falsamente atribuído à instituição religiosa.

A arquidiocese se refere a uma comunidade católica no Minecraft, um jogo online popular entre jovens no Brasil, formada por membros do país e até de fora, como do México e da Colômbia.

De acordo com o comunicado da Arquidiocese de Salvador, esse grupo na plataforma online estaria usando de forma indevida “o nome e símbolos da Igreja”.

“Esse site não foi criado, autorizado ou administrado pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia, e contém informações incorretas e conteúdos que podem induzir fiéis ao erro”, diz trecho do comunicado da arquidiocese.

A Arquidiocese de Salvador informou ao g1 Bahia que registrou Boletim de Ocorrência contra a comunidade no Minecraft por meio da Delegacia Virtual do Estado da Bahia.

O site foi encontrado após um dos padres de Salvador pesquisar o próprio nome na internet e ser direcionado à página.

O blog dos jogadores de Minecraft mantém dados sobre paróquias da capital baiana. Por isso, a Arquidiocese de Salvador acredita que fiéis podem ser induzidos ao erro, já que nem todos conhecem o jogo.

No site, há publicações como proclamações, títulos e comunicados oficiais. Os membros do grupo têm até uma hieraquia que imita a organização da Igreja Católica. "Missas", terços e orações são celebrados dentro do jogo. O grupo usa, inclusive, nome de paróquias, entre reais e fictícias.

O g1 Bahia entrou em contato com um dos membros da Comunidade Católica Minecraft, que mantém uma página com quase 12 mil seguidores no Instagram. Ele informou que a comunidade foi fundada há 10 anos com o objetivo de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo.

No jogo, os participantes "incorporam" postos de padre, bispos, cardeais e até papas. Sem contato oficial da Arquidiocese de Salvador, o grupo afirmou que a hierarquia católica é usada apenas de forma ilustrativa, para distinguir os níveis de responsabilidade dos membros.

Após a repercussão da denúncia, o perfil da comunidade emitiu comunicado para falar sobre o tema. Os jovens ressaltaram que foram surpreendidos com a denúncia.

"Já entramos em contato com o setor jurídico para buscar uma solução fraterna, fundamentada no Evangelho. Reiteramos que nosso objetivo no ambiente virtual é evangelizar e atrair jovens a Deus e à Sua Igreja, sem jamais nos passar pela Arquidiocese da vida real ou enganar os fiéis. Que Cristo nos guie para resolver essa situação com respeito e união cristã", declarou.

Trecho de publicação no site da Diocese de Olinda e Recife no Minecraft | Foto: Reprodução

Olinda e Recife também têm diocese no Minecraft

A Arquidiocese de Salvador é apenas uma das organizações dos jovens no jogo. Existe até mesmo uma Diocese de Olinda e Recife.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a verdadeira Arquidiocese de Olinda e Recife para repecurtir o tema e aguarda retorno.

No site da diocese online pernambucana, foi publicado um calendário fictício para este mês de julho, que prevê, entre outros eventos, a Festa de Nossa Senhora do Carmo entre os dias 13 e 16 e o Retiro do Clero, dos dias 29 a 31.

No campo "sobre nós", a Diocese de Olinda e Recife diz que a página "não pertence à Igreja Católica da vida real" e se define como "um grupo de jovens que buscam evangelizar através de jogos como Minecraft".

