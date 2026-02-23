A- A+

ALERTA Arquidiocese denuncia falso bispo que realizou "suposto batismo" em capela no Recife Falso bispo não tem vínculo canônico com a Igreja Católica, segundo a AOR

A Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) denunciou a atuação de um homem que se apresentou como bispo e celebrou um "suposto batismo" na Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, localizada no bairro das Graças, Zona Norte da capital pernambucana.

De acordo com a AOR, o celebrante não possui nenhum vínculo canônico com a Igreja Católica Apostólica Romana. Segundo nota da instituição [confira a íntegra no final do texto], o sacerdote responsável pela capela não tinha conhecimento de que o falso bispo estivesse ligado a posições sedevacantistas, corrente que recusa a autoridade do papa como líder na hierarquia católica.

No comunicado, a Arquidiocese reconheceu, no entanto, que "maior averiguação prévia no âmbito administrativo e da secretaria paroquial" teria sido necessária para evitar a celebração de um sacramento por alguém que não está em comunhão com a Igreja.

O comunicado assinado pelo vigário episcopal do Vicariato Soledade, padre Fábio Paz de Queiroz, destacou ainda que, conforme a disciplina canônica, os sacramentos são "atos de Cristo confiados à Igreja" e que sua administração exige não apenas a forma válida do rito, mas também missão canônica legítima e comunhão eclesial.

A Arquidiocese afirmou também que a administração pública do sacramento do batismo por quem não possui autorização da autoridade competente, especialmente dentro de um templo católico, configura ato "gravemente ilícito", por violar a disciplina sacramental e a ordem eclesial.

O texto cita dispositivos do Código de Direito Canônico que regulam a celebração dos sacramentos e determinam que ninguém pode administrar o batismo sem a devida licença, salvo em caso de necessidade.

A instituição ainda informou que adotará medidas para evitar que situações semelhantes se repitam. A capela, localizada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, pertence à Paróquia do Espinheiro.

No comunicado, a Arquidiocese de Olinda e Recife lamentou a ausência de boa-fé por parte dos envolvidos e reforçou que a transparência e a comunhão com a Igreja são "pressupostos essenciais para a vida sacramental". A instituição também orientou os católicos a não participarem de celebrações promovidas por ministros sem missão canônica ou vinculados a grupos em ruptura com a Igreja Católica.

“A disciplina da Igreja visa salvaguardar a unidade e o bem espiritual dos fiéis”, diz a nota, que concluiu com um apelo à oração e à renovação da comunhão eclesial neste início do tempo da Quaresma.

A Arquidiocese de Olinda e Recife, por meio de seu Vigário Episcopal, vem a público esclarecer os fiéis acerca de recente celebração de um suposto batismo ocorrido em templo católico, precisamente na Capela de Nossa Senhora dos Aflitos (Av. Conselheiro Rosa e Silva, 752, Graças, Recife-PE), presidido por uma pessoa que se apresenta como bispo, sem possuir, contudo, vínculo canônico com a Igreja Católica Apostólica Romana.

De acordo com a disciplina canônica, os sacramentos são atos de Cristo confiados à Igreja (cf. cân. 840), e sua celebração não se reduz à mera validade da forma, mas exige igualmente legítima missão canônica e integral comunhão eclesial. A administração pública do Batismo por quem não está em comunhão com a Igreja, especialmente quando realizada em templo católico, configura ato gravemente ilícito, por violar a disciplina sacramental e a ordem eclesial (cf. cânn. 844 §1; 861 §§1-2; 1210).

Esclarece-se ainda que o sacerdote responsável pelo templo não tinha conhecimento de que o celebrante estivesse vinculado a posições sedevacantistas. É forçoso, contudo, reconhecer que teria sido necessária maior averiguação prévia no âmbito administrativo e da secretaria paroquial, conforme recomenda a prudência pastoral em situações semelhantes. A Arquidiocese reafirma que adotará as medidas necessárias para que situações dessa natureza não mais se repitam.

Por outro lado, lamenta-se que não tenha havido a devida boa-fé por parte dos interessados, uma vez que a transparência e a comunhão com a Igreja constituem pressupostos essenciais para a vida sacramental autêntica.

Recorda-se que a disciplina da Igreja estabelece que a ninguém é lícito administrar o Batismo sem a devida licença da autoridade competente, salvo em caso de necessidade (cf. cânn. 840; 861 §2; 862). Tais normas visam salvaguardar a unidade da Igreja e o bem espiritual dos fiéis.

A Arquidiocese adverte os católicos a não participarem de celebrações promovidas por ministros desprovidos de missão canônica ou vinculados a grupos em ruptura com a Igreja, pois tais práticas geram confusão e prejudicam a comunhão eclesial.

Exortamos todos os fiéis a buscarem os sacramentos exclusivamente junto aos ministros legitimamente constituídos na Igreja.

Neste início do tempo quaresmal, convidamos todos os fiéis à oração, à penitência e à renovação sincera da comunhão com a Igreja, para que este tempo de graça produza abundantes frutos de conversão. Convém mencionar ainda que, mesmo quando a celebração litúrgica da Festa da Cátedra de São Pedro cede lugar à precedência do domingo quaresmal, permanece sempre vivo para os católicos o significado eclesial desse dia, que nos remete à unidade da Igreja e à comunhão filial com o Romano Pontífice, princípio visível e perpétuo de unidade.

Recife, 22 de fevereiro de 2026

Pe. Fábio Paz de Queiroz

Vigário Episcopal do Vicariato Soledade

Arquidiocese de Olinda e Recife

