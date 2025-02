A- A+

DECRETO DO ARCEBISPO Arquidiocese de Olinda e Recife proíbe venda e consumo de bebidas alcoólicas em festas católicas Tema já havia sido citado pelo arcebispo em dezembro do ano passado, durante reflexão em seu programa de rádio

Em decreto assinado pelo arcebispo dom Paulo Jackson, a Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) determinou a proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em quermesses e outros eventos organizados e promovidos pelas igrejas, movimentos ou pastorais em seu território.

O tema já havia sido citado pelo arcebispo em dezembro do ano passado, durante reflexão em seu programa de rádio.

"A Igreja não autoriza. Trabalhamos em favor das famílias, queremos famílias abençoadas, unidas e transfiguradas, e isso obviamente não combina com bebida alcoólica", citou dom Paulo Jackson na ocasião.

O arcebispo havia lembrado que a decisão pela proibição de venda e do consumo de bebida alcoólica já havia sido tomada pelo seu antecessor, dom Fernando Saburido.

Apesar dessa determinação, havia paróquias e grupos que desobedeciam às diretrizes arquidiocesanas e vendiam bebidas alcoólicas em festas e eventos.

O texto do decreto publicado pela AOR na quinta-feira (20) cita trecho do Documento 100 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

No texto, a CNBB defende que a venda de bebidas alcoólicas em festas de padroeiros e outros eventos religiosos "contrasta com os programas de defesa da vida e combate à drogadição que a Igreja promove".

"É urgente a conversão das comunidades paroquiais para evitar o contratestemunho de promover o consumo de álcool em quermesses ou outras atividades recreativas", completa a CNBB.

O texto do Documento 100 lembra ainda que a Igreja Católica não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas, mas orienta contra o excesso.

