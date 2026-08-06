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Pernambuco Arquidiocese se manifesta sobre seminarista investigado por discutir invasão a Brasília nas eleições Segundo a Arquidiocese de Olinda e Recife, o religioso "não tem vínculo algum com os seminários arquidiocesanos"

A Arquidiocese de Olinda e Recife divulgou, nesta quinta-feira (6), uma nota sobre o seminarista de um mosteiro em Pernambuco que foi alvo da "Operação Rede Interrompida". Investigado por discutir invasão a Brasília durante o período das eleições deste ano, o religioso não teve seu nome divulgado.

Segundo a Arquidiocese de Olinda e Recife, o mosteiro não está subordinado administrativamente ao arcebispo.

"A casa religiosa de monges tem o seu próprio Ordinário, está sob o cuidado do governo de seu Superior Maior, à luz do CIC 613, e, portanto, o Arcebispo de Olinda e Recife não tem jurisdição sobre nenhum mosteiro em Pernambuco", diz a nota.

O CIC 613 mencionado se refere ao Código de Direito Canônico, que é o conjunto de leis que rege a igreja católica. O número 613 se refere ao trecho que trata da autonomia de mosteiros religiosos.

Além da elucidação, a arquidiocese ainda reforçou que o seminarista investigado "não tem vínculo algum com os seminários arquidiocesanos".

Entenda a operação

A Operação Rede Interrompida, realizada na terça-feira (4) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mirou oito investigados com idades entre 19 e 31 anos.

Segundo a PCDF, em informação confirmada à Folha de Pernambuco, o religioso, cujo o nome não foi divulgado, participava ativamente de discussões sobre possíveis atos de invasão contra edificações em Brasília, nas eleições.

Além de Pernambuco, a ação cumpriu mandados em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A Polícia Civil de Pernambuco informou ter prestado apoio à corporação do DF no cumprimento da ordem judicial no estado.

A investigação corre em sigilo.

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