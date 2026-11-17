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ROUBO À MÃO ARMADA Arquiteta tem carro alugado roubado por dois homens no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife Imagens de circuitos de segurança próximos ao local, obtidas pela reportagem, mostram que o crime ocorreu por volta das 20h

Uma arquiteta de 52 anos foi assaltada e teve o veículo levado por dois homens na noite dessa segunda-feira (17), no cruzamento da Avenida Engenheiro Alves de Souza com a Rua Bernardo Gabriel, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

O automóvel roubado, um Jeep Renegade 1.8 de cor prata, ano 2020, havia sido alugado de um conhecido pela vítima pelo período de uma semana, tempo estimado para conclusão de reparos no veículo da mulher.

Relato

De acordo com o filho da vítima, ela havia ido até a casa da nora buscar algumas peças de carro que seriam usadas no reparo do veículo que está na oficina quando, após terminarem de colocar o material no Jeep, foram abordadas por dois homens em uma motocicleta vermelha.

"Elas já estavam se despedindo, foi super rápido. Minha mãe parou o carro, minha cunhada saiu do prédio, colocou as peças no carro, foi se despedir e os caras chegaram", contou o estudante de medicina Bruno Barbosa, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

Imagens de circuitos de segurança próximos ao local, obtidas pela reportagem, mostram que o crime ocorreu por volta das 20h. Ainda segundo os relatos da vítima para o filho, os suspeitos, que estavam com uma arma de fogo, gritavam muito.

"Eles já chegaram gritando, apontando uma arma de fogo no peito da minha mãe, mandando a descer do carro. Também apontaram para minha cunhada. Além do carro, também levaram a bolsa da minha mãe, com o telefone e tudo. Não roubaram a minha cunhada porque ela não estava com nada, mas os caras ficaram apontando a arma o tempo todo e gritando muito com as duas, mandando calar a boca", concluiu Bruno.

As peças para o carro da família, avaliadas em R$ 1,5 mil, também foram levadas durante o assalto. A família pede ajuda para encontrar o veículo, de placa QYZ-7I64.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com as polícias Civil e Militar de Pernambuco para apurar detalhes da investigação sobre o roubo do carro e aguarda os respectivos retornos.

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