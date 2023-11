Arquivo Público de Olinda, na RMR, passa por melhorias e é entregue requalificado

A- A+

Com documentos históricos datados de mais de 300 anos, o Arquivo Público de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, foi entregue nesta sexta-feira (17) após passar por requalificação.



Localizado no bairro do Varadouro, o espaço recebeu pintura, manutenção de instalações elétricas, hidráulicas e nas esquadrias e janelas. A obra durou um mês e meio.



No período, foram ministrados cursos de argamassa de revestimento a base de cal para fachadas em edificações históricas, direcionados a reeducandos, que participaram das melhorias e também trabalharão no projeto Pinte Seu Patrimônio

"Aqui está a memória viva da nossa cidade. E temos que cuidar dela com muito carinho, para entender a história de nossa cidade e como ela evoluiu nesses 488 anos", afirmou o prefeito de Olinda, professor Lupércio, que agradeceu a dedicação de reenducandos que atuaram no local.

Local passou por requalificação. Foto: Arquivo Público de Olinda

Este ano, o Arquivo Público Municipal de Olinda comemorou 40 anos de atividades. O espaço reúne documentos, plantas, fotografias e reportagens que datam de mais de 300 anos.

Entre os documentos históricos, está a versão mais antiga do Foral de Olinda, documento outorgado por Duarte Coelho e que confere à povoação de Olinda o título de Vila e estabelece o seu patrimônio público.



De acordo com a gestão, o Foral ainda tem validade jurídica, retroativa a 1537, ano da fundação da cidade, delimita o espaço físico e dá a Olinda o direito de receber foro – taxa sobre a propriedade do terreno.

No arquivo, também há referências a bairros que não existem mais no município e outros que, na delimitação das cidades, passaram de Olinda para o Recife, como Arruda e Beberibe. Entre as fotos, há registros das primeiras casas construídas na beira-mar, tendo sua imagem mais antiga datada de 1850.

O Arquivo Público de Olinda está localizado na rua de São Bento, 153, no Varadouro. O espaço é aberto para pesquisadores, estudantes e público em geral de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. A entrada é gratuita.

Veja também

FEBRE AMARELA Brasil fornecerá à Argentina tecnologia da vacina contra febre amarela