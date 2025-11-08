A- A+

CICLONE EXTRATOPICAL Arraial do Cabo e Nova Friburgo registram ventos de quase 100 km por hora Aeroporto do Galeão e Paraty também foram muito afetados; árvores caíram e houve interdição de vias

O estado do Rio de Janeiro sente efeitos de um ciclone extratropical deste a madrugada deste sábado (8). Houve cancelamentos de eventos e interdições em diferentes pontos das cidades.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para cerca de 70 ocorrências por conta dos fortes ventos e das chuvas, a maioria delas envolvendo quedas de árvores.

De acordo com o governo do estado, até o momento, não há registro de nenhuma ocorrência grave ou de vítimas. Na capital, ao menos 41 árvores foram derrubadas com a força do vento em diferentes bairros.

Equipes da Comlurb e da Defesa Civil atuam em diferentes pontos para a limpeza de vias. Alguns voos sofreram alterações, mas a operação foi retomada.

Arraial do Cabo e Nova Friburgo tiveram ventos que chegaram quase a 100 km por hora. Na primeira cidade, a velocidade chegou em 96,4 km por hora, de acordo com o RJ1, da TV Globo. Já no Pico do Couto, na segunda cidade, apresentou 91,8 km por hora.

Na capital, a maior velocidade foi medida no Galeão, sendo 77,7 km por hora. Paraty teve ventos de 79,5 km por hora. No forte de Copacabana, a velocidade foi de 72 km por hora. Já em Saquarema, o registro foi de 69,4 km por hora.

A partir de segunda-feira, a previsão é de melhora nas condições meteorológicas, com dias sem chuva e ventos de menor intensidade.

