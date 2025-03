Arranha-céu de 33 andares em construção desaba com terremoto na Tailândia

A- A+

Um edifício de 33 andares em construção, com uma grua no topo, desabou em Bangcoc, perto do popular mercado Chatuchak, após um terremoto de magnitude 7,7 atingir Mianmar e Tailândia nesta sexta-feira, 28. Pelo menos três pessoas morreram no desabamento do edifício e 90 estavam desaparecidas, segundo o ministro da Defesa, Phumtham Wechayachai.

A pasta não forneceu mais detalhes sobre os esforços de resgate em andamento, mas os primeiros socorristas disseram que sete pessoas já haviam sido resgatadas na área.

Pelo menos dois trabalhadores da construção civil morreram por escombros ou detritos que caíram, disse o socorrista Songwut Wangpon a repórteres. O edifício estava sendo construído pela China Railway Construction Corporation para o auditor-geral do governo da Tailândia.

Em outros lugares, as pessoas em Bangcoc desocuparam prédios e foram aconselhadas a ficar ao ar livre, caso houvesse mais tremores secundários. O Serviço Geológico dos EUA e o centro GFZ de geociências da Alemanha informaram que o terremoto foi superficial, a uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com relatórios preliminares. Terremotos mais superficiais tendem a causar mais danos.

A prefeitura de Bangcoc declarou a cidade como área de desastre para facilitar a resposta ao terremoto. A grande área metropolitana de Bangcoc abriga mais de 17 milhões de pessoas, muitas das quais vivem em apartamentos de andares elevados.

O epicentro do terremoto foi perto de Mandalay, em Mianmar. Ele foi seguido por um forte tremor secundário de magnitude 6,4. O governo do país informou que havia uma grande demanda por sangue nas áreas mais afetadas.

O terremoto teria derrubado vários edifícios, incluindo o mosteiro Ma Soe Yane, um dos maiores da cidade, e danificado o antigo palácio real. Em Sagaing, ao sudoeste da cidade, uma ponte de 90 anos desabou e algumas partes da estrada que conecta Mandalay à maior cidade de Mianmar, Yangon, também foram danificadas.

O governo militar de Mianmar declarou um estado de emergência em seis regiões e Estados, incluindo a capital Naypyitaw e Mandalay



Veja também